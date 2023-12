Homem vai preso após levar barras de ferro de ponto de ônibus

Um homem de 32 anos, analista de sistemas, foi preso após furtar barras de ferro de um ponto de ônibus na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Polícia Militar, no local dos fatos, a equipe se deparou com a estrutura do ponto de ônibus danificada, porém, não havia ninguém no espaço. Assim sendo, os policiais iniciaram patrulhamento com vistas nas imediações, momento em que foi visualizado um indivíduo com nove barras de ferro.

Questionado a respeito dos objetos, o indivíduo informou que retirou as barras de ferro do ponto de ônibus para vender. Ante o exposto, o indiciado foi conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

