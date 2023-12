Briga em bar termina com homem esfaqueado; autor do golpe fugiu

Uma briga em um bar na rua Orlando Dei Santi, em Americana, terminou com um homem de 44 anos esfaqueado. O caso aconteceu na noite deste domingo, por voltar das 23h50.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência ao lado da Polícia Militar, no local, um indivíduo aparentemente embriagado estava ferido na região do abdômen, com um corte de aproximadamente 10cm. O homem estava consciente, porém, desorientado. Ele foi conduzido ao Hospital Municipal.

O autor do golpe fugiu do local dos fatos.

O NM entrou em contato com a assessoria da prefeitura para saber estado de saúde do homem e aguarda um retorno.

