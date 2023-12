Servidor da Saúde fica em 3º na Meia Maratona de Piracicaba

O servidor da Secretaria de Saúde de Americana Renato Afonso Vianna

conquistou o 3o lugar na Meia Maratona de Piracicaba, realizada no domingo (10). Renato, que é porteiro, disputou a prova de 5 km na categoria para atletas com idades entre 45 e 59 anos.

Ele concluiu a prova com o tempo de 22min57s e ficou em 38ª na categoria geral, que reuniu cerca de 2,5 mil competidores.

Com percurso total de 21 km, a Meia Maratona de Piracicaba teve largada e chegada no Parque da Rua do Porto, um dos principais pontos turísticos da cidade.

O atleta de Americana tem se destacado em diversas provas na região há cerca de 20 anos. “Eu fiquei muito feliz com esta colocação, porque é uma prova bastante técnica e que exige muito do atleta. Estou muito satisfeito e motivado para conquistar boas colocações em outras competições da região”, declarou o servidor municipal.

