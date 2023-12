No último dia 28 de novembro, aconteceu a 33ª edição do Mídia Festival, realizada pela APP (Associação de Profissionais de Propaganda) de Campinas. Benhur Photo Stúdio conquistou as três colocações na categoria fornecedor de fotografia.

A medalha de bronze foi a produção Vinhos Chilenos, que fez parte da revista temática Festival Vinhos e Queijos, da Rede de Supermercados Pague Menos.

A APP Campinas através do Mídia Festival reconhece e celebra a verdadeira essência da comunicação: a capacidade de inspirar, envolver e conectar. Este é um prêmio que transcende as aparências, valorizando a profundidade e a originalidade das propostas. A conquista da terceira posição com a produção entre Benhur Photo e Stúdio e Rede de Supermercados Pague Menos, foi assinada por Benhur de Santi , fotógrafo publicitário de Campinas, interior de São Paulo.

Nascido em Jundiaí, tem 47 anos é pai de Kalel e Selena, seus grandes amores e um artista nato. “Quando o briefing chegou, a ousadia no processo seria com certeza um trabalho de fotografia com conceito para concorrer a premiação, então a decisão de inscrição da peça foi pela fotografia inovadora, moderna e ousada”, comenta o fotógrafo. ” Tudo partiu de três tópicos: Minimalismo, orgânico e botânico, com itens de cena de natureza, como galhos e troncos de árvores secas que foram incluídos na fotografia minimalista junto aos vinhos. A orgânica e a botânica como uma arte que celebra a simplicidade e a harmonia. Simplicidade para gerar uma imagem nesse estilo, iriamos construir uma imagem com elementos de forma consciente para transmitir a essência do equilíbrio dos vinhos, outro detalhe foi a paleta de cor aonde usamos folha de papel”, complementa.

A revista que contou com a obra premiada que fez parte do festival “Vinhos e Queijos”, que aconteceu de 1º a 13 de agosto no Supermercados Pague Menos. Além dela, Benhur de Santi fotografou todas que ilustram o caderno especial, em parceria com a publicitária Camila Rocha, que é designer no Pague Menos. “O projeto visou divulgar para nossos Clientes, em especial os que gostam de apreciar vinhos e queijos, combinações saborosas. Para isso, nada melhor que imagens que despertem a vontade de apreciar os itens. Realizamos um estudo da parte criativo, prezando por um trabalho refinado, porém de acordo com o gosto do nosso público. Dividimos por países e produzimos a foto ‘Vinhos Chilenos’ que nos concedeu a medalha de bronze na categoria fornecedor de fotografia da 33ª edição do Mídia Festival”, conta Camila.

Além do prêmio da APP, a mesma foto também recebeu outro reconhecimento, da Foodelia Awards, local onde as melhores fotografias de comida de todo o mundo, onde os criadores mais talentosos compartilham o seu trabalho e disputam pelas coleções mensais. “Todo fotógrafo tem uma blindagem, medo, insegurança para participar de competição internacional, até porque o comitê internacional usa avaliações rigorosas de classificação. Decidimos enviar para a premiação mundial e acreditar no potencial. Dia 20 de agosto 2023 chegou a premiação”, diz Benhur de Santi.

Diante de um ano premiado, em especial na 33ª edição do Mídia Festival, para o fotógrafo “a sensação de ver não uma, nem duas, mas três de suas criações sendo reconhecidas em um mesmo palco é indescritivelmente emocionante. Vibramos muito. É como se cada clique da câmera ecoasse não apenas na lente, mas reverberasse pelo universo da fotografia, ecoando sua narrativa única e visão artística. Uma mistura de orgulho, missão e gratidão”.

