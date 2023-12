Americana conquista 45 medalhas na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia

Os estudantes de Americana conquistaram 45 medalhas na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), competição realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), com a participação de alunos de todos os anos dos Ensinos Fundamental e Médio do território nacional. As EMEFs Florestan Fernandes e Jonas Correa de Arruda Filho entregaram as medalhas aos finalistas na última semana e, na próxima sexta-feira (15), é a vez da cerimônia no CAIC Prof. Sylvino Chinelatto.

Foram 7 medalhas de ouro, 22 de prata e 16 de bronze distribuídas aos estudantes da rede municipal de Educação de Americana. Na EMEF Jonas Correa de Arruda Filho, todos os participantes receberam uma medalha produzida na Sala Maker Criar e Aprender. Já na Florestan Fernandes, familiares dos estudantes acompanharam a entrega também das medalhas relativas ao ano de 2022.

A professora de Ciências da EMEF Florestan Fernandes, Adriana Aparecida Gioli, entregou as medalhas aos estudantes e destacou a importância da premiação. “O principal objetivo da olimpíada é divulgar o conhecimento científico, que geralmente tem uma linguagem muito complexa, principalmente quando se fala de astronomia. Então a ideia é trazer esse conhecimento de uma maneira mais simples e objetiva. Eu oriento os estudos e os estudantes fazem tudo em casa. Tivemos uma participação muito boa e o mérito é todo deles, que estudam em casa para as provas”, declarou.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comemorou o resultado. “É gratificante ver os educadores e principalmente nossos alunos engajados na aprendizagem de temas complexos como astronomia e astronáutica, estão todos de parabéns! Nossa rede está orgulhosa de vocês”, disse.

Confira a lista completa dos medalhistas da 26ª OBA

EMEF Florestan Fernandes

Guilherme de Oliveira da Silva – 9ºB – medalha de ouro

João Pedro Cadamurro – 9ºA – medalha de prata

Joice Maria Chicotti – 9ºB – medalha de prata

Miguel Zanellato Ferreira – 9ºB – medalha de prata

Arthur Ferreira Souza Pereira – 9ºA – medalha de bronze

Kauan Paule da Silva – 9ºA – medalha de bronze

EMEF Paulo Freire

Otávio Baio Ferreira – 9ºC – medalha de ouro

Danilo Viegas de Freitas – 9ºB – medalha de ouro

Rafael Rocha Mendes Faé – 9ºB – medalha de prata

Otávio Veiga Galvão – 9ºB – medalha de prata

Ana Clara Pablos – 9ºC – medalha de prata

Ana Clara Santos Aparício – 9ºB – medalha de prata

Paola Bernardo – 9ºC – medalha de prata

Samuel Salar de Oliveira – 9ºC – medalha de prata

Antonio Scalon de Almeida – 9ºB – medalha de bronze

EMEF Jonas Correa de Arruda Filho

Henrique Torres Lourenço – 3ºC – medalha de ouro

Thales Augusto Soares Dias – 3ºB – medalha de ouro

Giovane Souza Ferreira – 5ºB – medalha de ouro

Samuel Ribeiro Barbosa Filho – 5ºB – medalha de ouro

Franklin Rodrigues Bernardon Borges – 3ºA – medalha de prata

Gabriel Rossi Fonseca – 3ºA – medalha de prata

Leonardo de Melo Bezerra – 3ºB – medalha de prata

Rodrigo Hornink Vintecinco – 3ºB – medalha de prata

Sofia Martins Contardi – 3ºA – medalha de prata

Giovanna Rodrigues da Costa – 3ºC – medalha de prata

Gabriela de Brito Nunes – 5ºB – medalha de prata

Isabela Bonfante Nogueira – 5ºB – medalha de prata

Julia Mendes Ventura – 5ºA – medalha de prata

Kaua Marquizeti Morelli – 5ºB – medalha de prata

Manuella Rodrigues da Costa – 5ºB – medalha de prata

Mariana Minuci Zacheu – 5ºB – medalha de prata

Ana Clara de Barros Carvalho – 3ºA – medalha de bronze

Pietra Ribeiro Machado dos Santos – 3ºC – medalha de bronze

Dave Chavari – 3ªA – medalha de bronze

Rafael Rossi Fonseca – 3ºB – medalha de bronze

Ryan Pietro Barroco Manoel – 3ºA – medalha de bronze

Ashly Dana Choque Apaza – 3ªA – medalha de bronze

Rafael Destro Jacinto – 3ºC – medalha de bronze

Henzo Rezende da Silva – 3ºA – medalha de bronze

Ana Luisa Tasseli Santarosa – 5ºB – medalha de bronze

Isabela de Sousa Silva – 5ºB – medalha de bronze

Maria Clara de Oliveira Santos Pereira – 5ºB – medalha de bronze

Miguel Iupi Pigatto – 5ºB – medalha de bronze

Vinicius Deivid Barbosa – 5ºA – medalha de bronze

CAIC Prof. Sylvino Chinelatto

Arthur Campos de Araújo – 7ºA – medalha de prata