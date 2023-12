A Seleção do Brasileirão, segundo as estatísticas

Opinião, todo mundo tem. Saiu a seleção do Brasileirão 2023. Especialmente quando o assunto é futebol.

E ainda mais em um campeonato como o deste anos – absolutamente surpreendente e imprevisível. Por isso, não é surpresa que os analistas produzam listas dos melhores jogadores do campeonato com diferenças gritantes.

Já serviço de resultados Flashscore, especializado em informações, estatísticas e números do esporte, escolheu os melhores do Brasileirão a partir de uma sistemática diferente. Ele utilizou a média das notas atribuídas aos jogadores ao final de cada partida, chamadas de Players’ Ratings. Com isso, ganhou mais peso a consistência de boas atuações, e não partidas brilhantes isoladas.

O Players’ Rating atribui valores a cada ação do jogador durante a partida. Não só gols ou assistências, mas também desarmes, passes certos, cartões etc. O valor de cada ação se altera de acordo com a posição de cada jogador, ponderando a avaliação de acordo com a função desempenhada no time.

Com base na média das notas, o Flashscore escolheu os maiores pontuadores de cada posição. Veja alguns destaques.

O super-herói do campeonato

Quem foi o melhor jogador do campeonato? Há quem ache que foi Suárez. Há os fãs de Endrick. Mas as notas apontam Hulk como o jogador mais decisivo e mais consistente. Em 34 jogos ele manteve 7,6 de média. Um desempenho, sem dúvida, esmagador.

El pistolero matador

Mas se Suárez não foi a maior média, ao menos esteve entre os melhores. Com média de 7,4 em 34 jogos, o uruguaio encantou com seu talento e gols decisivos.

Zagueiros de respeito

Adryelson, do Botafogo, entrou na seleção com média 7,1, e Joaquim, do Santos, conseguiu 7,2. Foram os grandes destaques da defesa, que teve também Tinga, do Fortaleza e Junior Capixaba do Red Bull Bragantino.

Goleiro que ninguém passa

No gol, amior média foi a de Weverton, do Palmeiras, com 7,1 em 35 jogos. Não por acaso, a defeasa do Verdão foi a que menos perdeu no campeonato.

O levantamento completo foi publicado na plataforma de notícias do Flashscore e pode ser visto na íntegra aqui.

