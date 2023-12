Mutirão de RH e 47 vagas no PAT Americana esta 3a

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana tem um mutirão esta terça-feira (12) de equipe de uma empresa de Recursos Humanos (RH) que fará a seleção de candidatos para 47 vagas em diferentes funções.

Os interessados deverão comparecer à Rua Anhanguera, nº 40, em frente ao Mercado Municipal, das 9h às 12h, munidos de documentos pessoais.

“Vamos disponibilizar nosso espaço para que essa empresa faça o recrutamento dos funcionários. Essa é uma maneira de contribuirmos, ainda mais, para a geração de empregos na cidade, além das vagas que já são disponibilizadas semanalmente pelo PAT”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

As vagas disponíveis na seleção são:

Auxiliar de produção – 35 vagas

Responsabilidades: Auxiliar nas atividades de produção para fabricação de laços e adereços na área têxtil.

Requisitos: Ensino médio completo; residir em Americana, Nova Odessa, Sumaré ou Santa Barbara d’Oeste.

Salário: R$ 1.455,00.

Benefícios: Vale-transporte, refeição no local e cesta básica.

Auxiliar de produção – 1 vaga

Responsabilidades: Auxiliar nas atividades da área de produção têxtil.

Requisitos: Ensino médio completo; possuir disponibilidade e interesse para trabalhar na área de produção; ser uma pessoa dinâmica e proativa; ter disponibilidade de horários.

Salário: R$ 1.561,00.

Benefícios: Convênio médico, convênio odontológico, refeição no local, transporte fretado, cesta básica e participação de resultados.

Tecelão – 3 vagas

Responsabilidades: Auxiliar nas atividades do setor de tecelagem, na operação dos teares de tecidos plano.

Requisitos: Possuir experiência anterior no ramo de tecelagem, na função de ajudante de tecelão ou tecelão. Conhecimento em tecelagem plana (tear jato de ar).

Salário: a combinar.

Benefícios: Vale-transporte, cesta básica, convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, convênio com farmácia, ótica e lojas.

Manicure – 1 vaga

Responsabilidades: Realizar manicure e pedicure de alta qualidade, seguindo os padrões estabelecidos pelo salão.

Requisitos: Desejável experiência como manicure/pedicure.

Salário: a combinar.

Auxiliar de pedreiro – 1 vaga

Responsabilidades: Executar trabalhos com alvenaria, concreto e outros materiais. Manutenção nas instalações de suínos. Manutenção Hidráulica.

Requisitos: Aux. pedreiro/construção civil / proatividade, comprometimento e pontualidade.

Salário: R$ 2.000,00.

Benefícios: Cesta básica e auxílio transporte de R$ 150,00.

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga

Responsabilidades: Lavador – Lavagem de caçambas

Requisitos: Experiência em Lavagem de caçambas / Proatividade, pontualidade, comprometimento.

Salário: R$ 1.700,00

Benefícios: Cesta básica e auxílio transporte de R$ 150,00.

Auxiliar de serviços agropecuários – 1 vaga

Responsabilidades: Preparar materiais para alimentação de linha de produção, organizar área de serviço, alimentar máquina e separar materiais para reaproveitamento.

Requisitos: Experiência / Proatividade, pontualidade, comprometimento.

Salário: R$ 1.592,00.

Benefícios: Cesta básica e auxílio transporte de R$ 150,00.

Auxiliar de produção – 1 vaga

Responsabilidades: Preparar materiais para alimentação de linha de produção, organizar área de serviço, alimentar máquina e separar materiais para reaproveitamento.

Requisitos: Experiência / Proatividade, pontualidade, comprometimento.

Salário: R$ 1.700,00.

Benefícios: Cesta básica e auxílio transporte de R$ 150,00.

Líder de estamparia – 1 vaga

Responsabilidades: Atividades pertinentes ao setor de estamparia, gravação de telas, preparação de tintas, organização do ambiente de trabalho, acompanhamento e liderança do time.

Requisitos: Ensino médio completo, experiência na área de Estamparia, conhecimento em serigrafia, silk screen e estampa digital.

Salário: R$ 2.500,00.

Benefícios: Convênio médico, odontológico, ajuda de custo, vale alimentação, refeição no local, fretado.

Operador de máquina injetora – 1 vaga

Responsabilidades: Operar máquina Serigráfica.

Requisitos: Sem experiência, ter habilidade manuais e comprometimento.

Salário: R$ 1.696,00.

Benefícios: Cesta básica.

Líder de produção injetora – 1 vaga

Responsabilidades: Supervisionar as atividades da área industrial, gestão de pessoas, acompanhamento da equipe, gerenciamento de conflitos, acompanhamento da programação de produção, gestão de produtividade, gestão de indicadores de eficiência, controle de padrão de qualidade.

Requisitos: Perfil Hans on, chão de fábrica. Conhecimento em Excel. Se tiver conhecimento no segmento de injeção plástica será um diferencial.

Salário: a combinar.

Benefícios: Informados na entrevista.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP