Roupa Amarela- Faltando cerca de um mês para a virada do ano,

muitas pessoas já começam a pensar em suas resoluções para 2024. Entre os principais desejos estão, como sempre, começar a ter uma vida mais saudável e conhecer lugares novos; mas alcançar a prosperidade financeira segue como uma resolução clássica.

Além de escolher o look amarelo para passar a virada e atrair dinheiro e abundância, vale também analisar o mercado em busca de opções que possam servir como renda extra para o ano que vem. O executivo Lucas Colette, CEO e fundador da Yampi, empresa com soluções para o comércio eletrônico, defende que o dropshipping pode ser essa alternativa.

“Para quem busca uma renda secundária, que possibilite flexibilidade e baixo investimento inicial, trabalhar com dropshipping pode ser uma ideia interessante, já que o modelo de negócio opera vendas sem estoque”, afirma Colette. Em um mercado em expansão, estima-se que o dropshipping movimente cerca de US$ 557,9 bilhões até 2025, segundo projeções da Grand View Research.

Ao contrário dos modelos tradicionais de comércio eletrônico, o dropshipping elimina a necessidade de espaço físico, permitindo aos empreendedores vender produtos diretamente aos consumidores sem armazenar mercadorias. Em vez disso, os itens são enviados diretamente do fornecedor para o cliente, reduzindo custos operacionais e riscos financeiros.

Vantagens

Baixo investimento inicial: Sem a necessidade de custear grandes estoques, empreendedores podem começar com um investimento inicial menor, tornando o modelo acessível a uma ampla gama de pessoas.

Flexibilidade geográfica: A natureza online do dropshipping permite que os varejistas operem seus negócios de qualquer lugar do mundo, proporcionando flexibilidade geográfica e liberdade de trabalho remoto.

Diversidade de produtos: Com a capacidade de trabalhar com múltiplos fornecedores, os empreendedores podem diversificar seus catálogos sem a necessidade de gerenciar um estoque físico.

Desafios a serem considerados

Apesar das vantagens, assim como todo modelo de negócio, o dropshipping também tem seus desafios. Entre eles, destacam-se a gestão eficiente de fornecedores, o bom atendimento ao cliente, a garantia de qualidade do produto, boas estratégias de marketing para divulgação dos itens à venda e a competição acirrada.

Dicas para ter sucesso com o dropshipping

Considerando os prós e os contras, Lucas ressalta quais passos devem ser percorridos por quem tem interesse em embarcar nesta jornada empreendedora. “Para começo de conversa, realizar uma pesquisa de mercado é essencial para entender as tendências do setor e selecionar produtos que tenham demanda.”

Depois deste entendimento, o especialista recomenda estabelecer relações sólidas com fornecedores confiáveis, ponto crucial para garantir uma experiência positiva para os clientes finais. “Por fim, é necessário entender que, no dropshipping, um marketing eficaz é a peça chave do negócio, e basicamente onde o empreendedor mais terá que ‘quebrar a cabeça’ para impulsionar a visibilidade dos seus produtos e ter sucesso”, declara Colette.

Sobre a Yampi

Fundada em 2011, a Yampi é uma empresa de soluções para o aumento de conversão no e-commerce. Suas principais ferramentas são o Checkout Transparente, líder em vendas no país, e a plataforma de Loja Virtual, com diversos recursos para criação e gerenciamento de negócios online. A Yampi já impactou mais de 700 mil negócios, facilitando também a criação de operações de dropshipping, modelo de vendas sem estoque. Com foco em democratizar o acesso ao e-commerce no Brasil, a Yampi está atuando para incluir públicos mais diversos no mercado. Em seu portfólio, conta com clientes como Knit, Bum Bum Cream e Hidratei.

