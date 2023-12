Hospital Municipal terá repasse anual de R$ 5,7 milhões do Ministério da Saúde

Americana vai passar a receber R$ 5,7 milhões ao ano, do Ministério da Saúde, para assistência do atendimento de urgência e emergência realizado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Os recursos são oriundos do Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências definido pela Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS-15) do Estado de São Paulo.

A portaria que trata do repasse desses recursos foi publicada na quinta-feira (7) no Diário Oficial da União (Portaria GM/MS nº 2.225). O município receberá os recursos por meio do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção Especializada.

Serão R$ 2,4 milhões referentes aos atendimentos de porta do Pronto-Socorro, R$ 2,4 milhões para os atendimentos de enfermaria clínica e R$ 844,3 mil para os atendimentos na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Os valores correspondem ao período de 12 meses e serão depositados diretamente no Fundo Municipal de Saúde, em parcelas mensais, a contar do mês de dezembro de 2023.

“Procuramos dinamizar a nossa gestão para estarmos atentos a todas as oportunidades de acesso a recursos para o município. O recebimento desse aporte mensal será muito importante para uma área que é prioridade para Americana, que é a da Saúde”, diz o prefeito Chico Sardelli.

Os valores são referentes ao repasse sobre serviços que foram habilitados recentemente pelo Ministério da Saúde. Ou seja, o Hospital Municipal já realizava as ações, porém o custo era mantido apenas pelo município.

Agora, com a ratificação do órgão federal sobre essas habilitações, os serviços terão o aporte do ministério sobre as atividades executadas, o que levará economia aos cofres públicos municipais.

“O Hospital Municipal é uma referência dentro da grande estrutura de Saúde que a nossa cidade oferece. Contar com esse apoio também mostra um reconhecimento sobre o papel que o HM exerce”, destaca o vice-prefeito Odir Demarchi.

“É com muita alegria que anunciamos este incentivo financeiro ao Hospital Municipal, o que vai proporcionar grande economia aos cofres municipais. Nós agora contamos com uma rede de urgência e emergência habilitada e passaremos a receber pelos serviços executados. Isso é um grande avanço para o município e fortalece ainda mais a rede de assistência à saúde da população”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

