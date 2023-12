Tenista vai pro hospital nos EUA e paga R$ 16 mil por 'quase nada'

Nos Estados Unidos (EUA), tenista brasileiro desmaiou no meio de um torneio e foi levado pro hospital.

Ele tomou soro e fez exame de sangue, valor do atendimento: R$16.517,75. No Brasil, o custo seria de R$ 0,00 em qualquer UPA de qualquer município do país.

A direita brasileira diz que os Estados Unidos é o capitalismo que deu certo, por isso, aqui eles querem acabar com o SUS, com as Estatais e com qualquer coisa que seja necessidade básica dos cidadãos, como acontece nos Estados Unidos, onde nada é de graça, se paga caro pra tudo e ainda se paga imposto.

