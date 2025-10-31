+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A notificação foi enviada pelo extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício, para aqueles cuja comprovação da vida não pôde ser feita de maneira automática.

Dessa maneira, os beneficiários que receberam o aviso têm 30 dias a partir do recebimento para realizar a Prova de Vida. Caso contrário, os pagamentos podem ser bloqueados.

Como realizar a Prova de Vida do INSS?

Todos os benefícios de longa duração do INSS, como a aposentadoria, precisam da Prova de Vida anual, para garantir que o pagamento esteja chegando a quem precisa de verdade.

Atualmente, a comprovação de vida é feita de maneira automática através do cruzamento de dados oficiais do Governo Federal. Desse modo, a maioria não precisa se preocupar com isso.

No entanto, em alguns casos o INSS não consegue confirmar a Prova de Vida automaticamente. Quando isso acontece, o beneficiário deve regularizar da maneira tradicional:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS; Faça login com sua conta; Siga as instruções para o reconhecimento facial, se solicitado.

Além disso, a Prova de Vida também pode ser feita diretamente pelo aplicativo ou site do banco em que recebe o pagamento. Se preferir, pode ir pessoalmente à agência responsável pelo crédito.

Cuidado com golpes!

Com as notificações enviadas pelo INSS, criminosos aproveitam a oportunidade para enviar mensagens falsas solicitando a Prova de Vida, com o argumento de que o pagamento será bloqueado.

