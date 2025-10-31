Durante sessão solene, houve divergência quanto a Minuto de silêncio homenagem a vítimas de megaoperação policial

Na noite desta quinta-feira (30), durante sessão solene na Câmara Municipal de Americana em homenagem a servidores públicos que se destacaram na cidade, a vereadora Professora Juliana (PT) propôs um minuto de silêncio em memória das pessoas que morreram durante a megaoperação policial realizada no Rio de Janeiro. As informações, até então, davam conta de 121 mortes, sendo 117 moradores e quatro policiais.

No entanto, o pedido dividiu opiniões entre alguns dos parlamentares. Normalmente minutos de silêncio são solicitados junto à organização de cerimonial de eventos antes ou no início dos mesmos. A proposta de lembrança feita por Juliana ocorreu durante o uso de sua fala.

Massacre e Minuto de silêncio

A vereadora justificou a solicitação foi feita “em função do massacre no Rio de Janeiro, que dizimou a vida de 121 pessoas”. Imediatamente ela foi interrompida pelo vereador Pastor Miguel Pires (PRD), que pediu ‘questão de ordem’: “Senhor presidente, acho que não cabe nessa sessão”, disse.

Em seguida, a petista rebateu: “Quatro desses mortos eram servidores, pode ser?”, questionou Professora Juliana. “Eram policiais. Assim o senhor aceita?”, indagou ainda. “Acho que quem não se sentir a vontade não precisa se levantar”, cutucou a parlamentar.

Policiais

Na sequência, Marcos Caetano (PL) pediu a palavra. “Se for pelos quatro policiais que faleceram, eu concordo”, apontou. “Nós não vamos fazer minuto de silêncio pra bandidos”, emendou. A divergência forçou o presidente da CM, Léo da Padaria (PL), a se manifestar: “Não é momento pra falar sobre o que foi as mortes”, ponderou, atendendo ao pedido da vereadora.

Nas imagens da sessão é possível ver que até mesmo o público presente se dividiu, com a maior parte se levantando, mas uma parcela se mantendo sentada. Professora Juliana chegou a dizer que “jamais faria um minuto de silêncio seletivo” e depois agradeceu pela “sensibilidade”.

Bandidos

Durante o minuto de silêncio, somente os vereadores Marcos Caetano (PL), Pastor Miguel Pires (PRD) e Thiago Brochi (PL) não se levantaram. Os três se baseiam no argumento de que a totalidade, ou quase totalidade, dos 121 cidadãos mortos a tiros estavam na floresta ao lado do Complexo do Alemão e onde ocorreram os confrontos com a polícia.

A tese é que todos, ou quase todos, estavam utilizando fardas de camuflagem e portando armas de fogo, inclusive fuzis, trabalhando para a facção Comando Vermelho (CV). Portanto, na visão deles, eram “bandidos” que optaram por confrontar as forças policiais e não meros ‘cidadãos de bem’ que estavam circulando pelo local.

Até porque a entrada dos integrantes das Polícias Civil e Militar ocorreu por volta das 4 horas da madrugada e houve cerco até a floresta. Nessa linha de pensamento dos três vereadores, a opinião pública estaria sendo ‘manipulada’ e induzida ao erro por familiares dos criminosos, que resgataram dezenas de corpos da floresta e os empilharam.

Mortos

Existem informações, e até vídeos, de familiares retirando as roupas e armas utilizadas pelos mortos antes dos mesmos serem enfileirados. Imagens essas que circularam por todo o Brasil e o mundo. Os policiais mortos na ação foram: Heber Carvalho da Fonseca, 3º Sargento do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais); Cleiton Serafim Gonçalves, 3º Sargento do BOPE; Rodrigo Cabral, policial civil; e Marcos Vinicius Cardoso Carvalho, policial civil.

Por sua vez, Professora Juliana bate na tecla de que não se pode afirmar que todos os 121 mortos eram integrantes do crime organizado e que de fato confrontaram as forças policiais. A petista defende que não se pode ‘comemorar’ a morte de ninguém, ouvindo ainda relatos de que alguns dos corpos tinham marcas de mãos amarradas, tiro na nuca e facadas. A vereadora critica duramente a ação policial na comunidade carioca, classificando-a como “massacre”.

