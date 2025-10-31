A atleta americanense Irani Milani conquistou a medalha de prata na Final Estadual dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), principal competição esportiva da categoria, organizada anualmente pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A fase final foi realizada entre os dias 23 e 28 de outubro, na cidade de São João da Boa Vista.

Irani sagrou-se vice-campeã no arremesso de peso de 3 kg, na categoria C (atletas de 70 a 74 anos), com a marca de 7,80 m. Ela só foi superada por Izilda Alipio, representante de Patrocínio Paulista, que faturou o ouro com 8,30 m.

Fala Irani Milani

“Foi uma emoção enorme ter conquistado essa medalha de prata. O esporte me faz muito bem, me dá energia, traz novas amizades e através dele podemos permanecer ativos em qualquer idade. Estou muito orgulhosa de ter representado Americana no pódio de uma competição tão importante como o Jomi”, comemorou Irani.

“A Irani mostrou que nunca é tarde para se desafiar e buscar novos objetivos. É uma honra ter uma representante de Americana no pódio de uma competição tão importante a nível estadual. Estamos muito orgulhosos com mais essa conquista para a cidade”, destacou o secretário de Esportes de Americana, Márcio Leal.

Leia + Sobre todos os Esportes