Marcos Caetano questiona sobre vagas exclusivas de embarque a veículos por aplicativo

Leia + sobre política regional

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a implantação de vagas exclusivas de embarque e desembarque para veículos de transporte por aplicativo.

Segundo o parlamentar, motoristas de aplicativo têm relatado dificuldades para realizar o embarque e desembarque de passageiros em locais de grande movimento. “A proposta visa melhorar a mobilidade urbana, organizar o trânsito e aumentar a segurança de motoristas e passageiros. Todos nós temos presenciado situações em que os veículos de aplicativo param em locais inadequados por falta de espaços designados, podendo ocasionar congestionamentos e riscos de acidentes”, afirma Marcos.

No documento o autor pergunta se a unidade de Transportes e Sistema Viário possui levantamento técnico sobre a necessidade de vagas exclusivas de embarque e desembarque de motoristas de aplicativo em locais públicos de grande movimento; se existe parceria ou diálogo entre a prefeitura e as empresas de transporte por aplicativo sobre o uso do espaço público urbano; e se é possível a criação de um projeto-piloto em pontos estratégicos como rodoviária, hospitais, escolas, postos de saúde para testar a medida.

O requerimento será votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (4) e se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP