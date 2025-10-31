Morreu na Penitenciária de Andradina Celso Pereira de Assis, de 51 anos, condenado a 71 anos de prisão pelo assassinato da família Tempesta, crime que chocou Americana há 16 anos.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) comunicou oficialmente o falecimento à Justiça. Segundo o atestado de óbito, Celso morreu em decorrência de edema pulmonar e infarto agudo do miocárdio.

A juíza Camila Paiva Porteiro, da Vara de Execuções Criminais, determinou o encerramento do processo após o recebimento da documentação.

Caso Tempesta

O caso, ocorrido em 2009, segue lembrado como um dos crimes mais brutais da história de Americana, quando o casal Robson e Ana Paula Tempesta e as filhas Camila, de 8 anos, e Laura, de 1 ano e meio, foram assassinados após uma discussão motivada por dívida.

