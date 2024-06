Instituto Educacional Americana fica em 1º Lugar no ENEM

É com imensa felicidade que o Instituto Educacional de Americana anuncia sua conquista como 1º lugar no ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio) em nossa cidade, Americana/SP. Este resultado nos coloca também na 49ª posição entre as melhores escolas do estado de São Paulo.“O segredo para esse resultado extraordinário está em nosso trabalho integrado e contínuo, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Cada etapa do aprendizado é cuidadosamente planejada e executada para garantir uma formação completa e de excelência para nossos alunos.”- comemora Carla Giatti, diretora pedagógica do Instituto Educacional de Americana.

Educação Infantil: Iniciamos nosso trabalho com atividades lúdicas, que promovem o desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional das crianças. Exemplo disso são as atividades de contação de histórias, jogos pedagógicos e projetos que incentivam a curiosidade e a descoberta.

Ensino Fundamental: A partir do Ensino Fundamental, intensificamos o foco no desenvolvimento das competências e habilidades fundamentais. Implementamos projetos interdisciplinares, feiras de ciências, e programas de leitura que ampliam o repertório cultural e científico dos alunos.

Ensino Médio: No Ensino Médio, o foco é na preparação para o ENEM e outros vestibulares, com um currículo robusto e atualizado. Nossos alunos participam de grupos de estudo, maratonas de leitura e oficinas de redação, que são fundamentais para alcançar resultados de destaque.

“Este sucesso é fruto da colaboração entre nossa dedicada equipe pedagógica, professores comprometidos e alunos empenhados. Juntos, construímos um caminho de sucesso, baseado no amor, empenho e dedicação diária na busca da excelência educacional.

Nosso trabalho é refletido não apenas nos resultados, mas também na formação integral de nossos alunos, preparando-os para os desafios do futuro. Estamos orgulhosos de ser o maior colégio da cidade, com o melhor resultado no ENEM, e continuaremos a trabalhar para sermos cada dia maiores e melhores.” – diz Eliane Corral, mantenedora do Instituto.

Sobre o Instituto

O Instituto Educacional de Americana está prestes a completar 30 anos de dedicação à excelência educacional, consolidando-se como o maior colégio da cidade. Localizado em Americana, SP, o Instituto oferece uma educação integrada e contínua, abrangendo desde a Educação Infantil até o Ensino Médio contando com 3 unidades.

Com uma infraestrutura moderna e bem equipada, o Instituto oferece um ambiente acolhedor e estimulante para o aprendizado. A missão do Instituto é promover uma educação completa, que valorize o desenvolvimento integral dos alunos, preparando-os para os desafios do futuro.

Para mais informações, visite nosso site: www.umaescolacompleta.com.br.

