Abrasel e Google anunciam parceria para ampliar presença de bares e restaurantes na Busca e no Google Maps

A Abrasel e o Google anunciaram, nesta terça-feira (11), uma parceria para apoiar gestores de bares e restaurantes a explorarem mais e melhor as ferramentas disponíveis para alavancar seus negócios. A ação deve ocorrer em duas frentes principais: a primeira trata-se de aprimorar os dados e informações dos estabelecimentos nas plataformas do Google, facilitando o acesso de clientes a informações como cardápio e horários de funcionamento, enquanto a segunda consiste do treinamento dos gestores nas ferramentas do Google, por meio de palestras, e-books e webinars.

A ação considera o atual cenário em que a internet se torna um ponto de referência para os consumidores no momento de escolher para qual bar ou restaurante ir. Segundo pesquisa da Abrasel, um quarto (25%) dos empresários investem para ter mais visibilidade no mecanismo de buscas do Google.

Outra pesquisa mostrou que 26% dos estabelecimentos já usam inteligência artificial na construção de conteúdo.

Dessa forma, o uso do Google como uma forma de posicionamento da marca do bar ou restaurante são fundamentais para que os empreendimentos se destaquem — ainda mais em um setor competitivo como o de Alimentação Fora do Lar.

Ações da parceria

Com a parceria, a Abrasel deve fornecer informações atualizadas sobre bares, restaurantes e outros estabelecimentos do setor para que, a partir disso, os clientes consigam encontrar o que buscam referentes a esses negócios, de uma maneira mais consistente.

Já a segunda frente da parceria foca na qualificação dos empresários do setor. A Abrasel e o Google desenvolverão uma série de palestras, conteúdos educativos e ações voltadas para qualificar os gestores de bares e restaurantes. O objetivo é capacitá-los a utilizar de forma eficaz as diversas ferramentas oferecidas pelo Google, desde otimizar o perfil empresarial do estabelecimento até a exploração da inteligência artificial para ganho de produtividade em seus negócios.

“Com esses novos recursos, esperamos ajudar empresas de todos os tamanhos, principalmente os pequenos negócios, a se conectarem de forma mais eficaz com seus clientes, expandir seu alcance e impulsionar seus negócios através das plataformas do Google“, comenta Newton Neto, diretor de parcerias do Google para a América Latina.

“As pequenas e médias empresas são parte fundamental da nossa economia, e o Google está comprometido em apoiá-las em suas jornadas de transformação digital, oferecendo soluções que simplificam a gestão e fortalecem a conexão com os consumidores“, conclui Neto.

O líder de Marketing da Abrasel, Daniel Borges, afirma que a parceria contribuirá para melhorar a competitividade do setor e estimular a produtividade dos negócios, a partir da qualificação dos empreendedores e do fornecimento de informações relevantes aos consumidores.

“Esta parceria é mais uma das diversas ações que a Abrasel tem promovido para estimular o ganho de produtividade do setor e o ganho de competitividade dos negócios. Ao lado do Google, queremos estar de mãos dadas com os empresários, desde o seu nascimento até cada passo de seu crescimento“, destaca.

