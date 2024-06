A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta terça-feira (11) a construção de um sarjetão no cruzamento da Avenida Raphael Vitta com a Rua Florindo Cibin, no Jardim Dona Judith.

“O sarjetão contribui no escoamento da água pluvial para a sarjeta, evitando o desgaste do asfalto, em decorrência do acúmulo de água, melhorando a condição das vias”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A equipe da Sosu executará a concretagem do novo sarjetão nesta quarta-feira (12). O acesso ficará fechado e sinalizado por 10 dias, período de secagem do concreto.

Para melhorar o escoamento de água nas vias, esse é o terceiro sarjetão que está sendo construído no Jardim Dona Judith.