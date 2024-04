No dia 13 de abril, na cidade de São José do Rio Preto, o Instituto Jr Dias participou da 5ª Etapa Classificatória do Campeonato Paulista de Karatê. A equipe do Instituto Jr Dias esteve presente junto com a Sensei Izabel Dias e dezenove atletas, conquistando para a cidade de Americana 16 medalhas.

Conheça nossos campeões:

Mirim feminino

🥇Julia Andrade Vieira

1° Lugar no kata

Sub 8 masculino

🥉Kael Andrade Vieira

3° Lugar nokata

🥇Arthur Leite Matara

1° Lugar no kata

Sub 8 feminino

🥇Iza Maria Dias

1° Lugar no kata

Sub 10 feminino 4° e 3° kyu

🥉Maria Alice Rodrigues Miranda

3° Lugar no kata

Sub 12 masculino Até 3° kyu

🥉🥇Davi Rodrigues Ferreira

3° Lugar no kata

1° Lugar no Shiai +50kg

Sub 12 feminino Até 3° kyu

🥈Emilly Fernandes de Melo dos Santos

2° Lugar no Shiai-35kg

🥈Angela Gabrielly Sousa

2° Lugar no Shiai-40kg

Sub 14 masculino 2° kyu acima

🥉🥇Rafael dos Santos Dellavalentina

3° Lugar no kata

1° Lugar no shiai -40kg

🥇Miguel dos Santos Félix Ferreira

1° Lugar no Shiai -50kg

🥉🥉João Miguel de Souza

3° Lugar no kata

3° Lugar no Shiai-45kg

Cadete feminino 2° kyu acima

🥇Marina Sofia Mathias Garcia

1° Lugar no Shiai-54kg

Sênior até 3° kyu

🥇Marcos Vinícius de Carvalho Bragantim

1° Lugar no Shiai-68kg