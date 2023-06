O Instituto Jr dias anunciou, na manhã desta segunda-feira (5), a realização do evento com um parque inflável, totalmente gratuito para crianças. No próximo dia 10 de junho, sábado, as crianças de toda a cidade poderão ter uma tarde de sonhos com brinquedos gigantes infláveis, com toda a segurança e comodidade.

“É um sonho de todo garoto ter brinquedos gigantes para poder se divertir, quem já não quis uma experiência dessa? Então poder anunciar esse grande evento, é a realização de um sonho meu e de todas as crianças. O melhor de tudo é que é um evento totalmente gratuito, com a duração de 4 horas, oportunidade para brincarem muito”, disse Juninho Dias, um dos responsáveis pela intermediação do parque junto ao Instituto.

O evento será na praça Lino Duzzi, conhecida como “rapadão”, no bairro Antônio Zanaga, na Av. Cecília Meireles. O evento é para crianças e será realizado das 13h30 às 18h.

