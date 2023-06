A cannabis medicinal é uma opção terapêutica cada vez mais utilizada

para tratar diversas patologias e traz, além dos inúmeros benefícios terapêuticos, uma grande versatilidade nos meios de administração. O que pode ser uma grande vantagem, também pode virar um grande vilão, caso o médico prescritor não conheça bem os produtos disponíveis, os custos, seus efeitos e até as interações medicamentosas.

A Dra. Mariana Maciel, médica especialista em medicina canabinoide e fundadora da Thronus Medical, biofarmacêutica canadense referência na área de nano canabinoides, explica um pouco mais sobre os cuidados na prescrição: “Além de aspectos primários que são verificados durante a anamnese, é importante que o profissional conheça os outros medicamentos que o paciente faz uso para que ele analise a interação dos fármacos, considere a biotransformação de primeira passagem e a biodisponibilidade para a escolha mais adequada de fármaco”.

“A biotransformação de primeira passagem ocorre quando a substância ativa é metabolizada pelo fígado antes de chegar à corrente sanguínea, diminuindo a quantidade do composto disponível para produzir efeito”, explica a médica.

“Já a biodisponibilidade se refere à quantidade da substância que efetivamente chega à corrente sanguínea e pode produzir efeito. Diferentes formas de administração apresentam diferentes níveis de biodisponibilidade, sendo que algumas podem ser mais eficientes do que outras em garantir uma ação melhor e mais duradoura”, completa.

Óleo de cannabis versus fármaco hidrossolúvel

Os óleos são uma das formas mais populares de se consumir cannabis medicinal hoje.

Apesar disso, pesquisas indicam que cerca de apenas 6% a 8% dos óleos convencionais de CBD e THC, respectivamente, alcançam a circulação sistêmica após ingeridos. Uma novidade recente em relação a isso é a tecnologia PowerNano™, da Thronus Medical, que chegou ao mercado brasileiro no início de 2022.

A tecnologia é revolucionária porque torna possível a redução de partículas de cannabis a cerca de 17 nanômetros, além do encapsulamento dessas moléculas em uma solução hidrossolúvel — algo até então inédito. O resultado é a potencialização na absorção e, com isso, maior eficiência dos princípios ativos dos fármacos, que pode ser até 10 vezes mais forte e mais rápida. Através desta inovação é possível reduzir a biotransformação e aumentar a biodisponibilidade dos canabinoides.

No mercado há três formulações principais: Full Spectrum, que contém todos os componentes da planta, incluindo THC e outros canabinoides, terpenos e flavonoides; Broad Spectrum, que contém todos os componentes, exceto o THC; e CBD isolado, que contém apenas o canabinoide CBD.

Gummies

As balas gummies também estão se tornando populares como meio de administração da Cannabis Medicinal. “Elas contêm a dose precisa de canabinoides e são importantes para muitas situações, como para crianças que estão no espectro autista”, comenta a médica.

Crianças com autismo podem sofrer de Disfunção de Integração Sensorial (DIS), o que pode dificultar a administração de remédios. A disfunção sensorial é composta por distúrbios que mexem na capacidade que o cérebro tem de entender os estímulos sensoriais. Cheiros, sabores, texturas, sons e luzes, por exemplo, podem ser estímulos desconfortáveis – e muitas vezes insuportáveis – para quem é autista.

Por isso, o gosto e a textura do remédio podem ser incômodos para essas pessoas. Por ter aspecto, formato e sabor de uma bala de goma tradicional de morango, essa forma de administração se torna uma opção mais saborosa, mastigável e mais fácil de ser dosada que outras formas tradicionais.

Intranasal

Assim como as gummies, a administração intranasal é um meio que vem ganhando destaque nos últimos anos, especialmente por sua rápida absorção e potencialização dos efeitos terapêuticos dos canabinóides. A administração intranasal é feita por meio de sprays nasais contendo canabinoides, que são absorvidos pela mucosa nasal, excluindo o metabolismo do fígado. A biodisponibilidade da via intrananal é superior à via oral ou sublingual, os canabinoides rapidamente chegam à corrente sanguínea, proporcionando um alívio rápido dos sintomas.

É muito potente para resgate de crises convulsivas, de pânico, ansiedade e dor. Como é um produto para recuperação de crises, ele age rapidamente, em poucos minutos, e pode ser utilizado como spray sublingual.

É importante considerar a forma de administração que melhor atende às necessidades do paciente. “Com a variedade de opções disponíveis, os pacientes podem encontrar a melhor forma de consumo que atende às suas necessidades específicas” afirma a Dra. Mariana Maciel.