Batom vermelho e 1 boca deslumbrante

Os lábios bem cuidados são essenciais para uma aparência saudável e uma aplicação perfeita de batom, ainda mais um batom vermelho. Para a Dra. Juliana Farias, médica que atua na área da Dermatologia a e Tricologia, a hidratação é o primeiro passo fundamental para manter os lábios saudáveis. “É importante ingerir uma boa quantidade de água diariamente e aplicar hidratante labial regularmente. Além disso, é crucial usar protetor solar labial para proteger os lábios dos danos causados pelos raios UV”, ressalta a médica.

Para prevenir e tratar os lábios secos e rachados, a Dra. Juliana recomenda a aplicação de hidratantes labiais ou balms. Ela alerta que a deficiência de vitaminas também pode causar ressecamento e rachaduras nos lábios, por isso é importante manter uma dieta equilibrada.

Quanto aos melhores ativos para hidratar os lábios, a vitamina E, o pantenol, a manteiga de cacau e a manteiga de Karité. Esses ingredientes são conhecidos por suas propriedades hidratantes e nutritivas, ajudando a manter os lábios macios e saudáveis.

A esfoliação labial também é recomendada pela Dra. Juliana Farias. “Devemos cuidar de toda nossa pele, e os lábios não são uma exceção. Por serem revestidos por uma pele fina e delicada, requerem cuidados especiais. A esfoliação labial pode ser realizada uma vez ao dia, de três a quatro vezes por semana, utilizando produtos próprios encontrados em farmácias ou métodos caseiros, como o uso de óleo de coco e açúcar de coco, que esfoliam e hidratam suavemente os lábios”, explica a especialista.

Nas redes sociais o batom vermelho é um sucesso! A talentosa atriz e criadora Ana Chiyo, a mente brilhante por trás da icônica “Moça da Sara”, é um exemplo marcante do uso do batom vermelho.

No mundo do conteúdo online, Ana Chiyo se destacou como uma criadora autêntica e envolvente. Seus vídeos e posts são uma combinação única de humor, sensibilidade e insights profundos. Ela aborda uma variedade de temas sempre com um toque pessoal que ressoa com seus seguidores. “No primeiro vídeo da Moça da Sara, eu não estava usando batom vermelho. Mas um seguidor sugeriu e achei que a personagem ficou com um ar mais sofisticado e malvado! Foi um sucesso!”, relembra Ana.

Hoje, entre os batons vermelhos favoritos de Ana Chiyo, ou melhor, da Moça da Sara, estão o Ruby Woo da MAC, o 364 da Ruby Rose, o batom líquido Vermelho Rubi da Vult e o Maybelline Superstay Vinyl nas cores Ink Royal, que é mais escuro, e Wicked, que é mais claro, ambos com acabamento vinílico.

Além de revelar seus batons favoritos, Ana compartilhou cinco dicas para obter uma boca vermelha perfeita:

– Escolha um batom com uma fórmula de qualidade, que não craquele nem escorra. Não é necessário que seja caro, mas procure por marcas confiáveis (o mercado nacional oferece marcas incríveis com ótimos preços).

– Antes de aplicar o batom vermelho, é importante garantir que seus lábios estejam macios e hidratados.

– Não aplique o batom diretamente nos lábios. Antes de aplicar o batom escolhido, contorne os lábios com um lápis vermelho no mesmo tom ou próximo ao batom.

– Quando estiver usando batom vermelho, prepare a pele de maneira caprichada. Use base, corretivo, contorno, máscara de cílios e blush.

– O batom vermelho tende a desbotar mais facilmente do que outras cores, então é importante fazer retoques ao longo do dia ou da noite. Mantenha o batom vermelho e um espelho compacto em sua bolsa para reaplicar quando necessário. Lembre-se de remover qualquer resíduo antes de reaplicar o batom para obter um acabamento impecável.

“Espero que essas dicas aprimoradas ajudem você a alcançar uma aplicação perfeita de batom vermelho”, finaliza Ana Chiyo.

Atualmente, com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, incluindo mais de 715 mil no Instagram e mais de 1,3 milhão no TikTok, Ana ganhou reconhecimento, tornou-se uma referência e é a escolha preferida das principais marcas do Brasil devido à sua abordagem única, repleta de personalidade e criatividade. Ela já trabalhou com centenas de marcas nacionais, incluindo grandes nomes como Mc Donald’s, Itaú, O Boticário, Quem Disse Berenice, PagSeguro, Vult, Uber, Petra, PantyNova, Insider, EVINO, DAKI. Ana também já estrelou um comercial de TV de Magalu.

Dra. Juliana compartilha uma dica adicional para fazer o batom durar mais tempo: “Após aplicar o batom de sua preferência, remova o excesso, e em seguida, borrife delicadamente um spray fixador de maquiagem ou uma bruma facial próxima aos lábios. Isso ajudará a fixar o batom e aumentar sua durabilidade ao longo do dia.”

Com essas valiosas, todos podem desfrutar de lábios hidratados, saudáveis e prontos para receber o batom vermelho perfeito. Ao cuidar adequadamente dos lábios e seguir essas orientações, é possível alcançar uma aplicação impecável, além de garantir que o batom vermelho permaneça bonito e vibrante por mais tempo.

Ao adotar essas práticas simples de cuidado, é possível evitar lábios ressecados, rachados ou desidratados, proporcionando uma base ideal para a aplicação do batom vermelho, que se tornou uma verdadeira marca registrada.

