Integrantes do SESMT fazem capacitação sobre saúde de servidores públicos

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

Integrantes do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), vinculado à Secretaria de Administração da Prefeitura de Americana, participaram, nesta quinta-feira (14), de uma capacitação voltada aos cuidados com a saúde física e mental de servidores públicos.

O curso teve como objetivo preparar a equipe para identificar riscos ocupacionais e psicossociais, além de criar políticas eficazes que previnam problemas de saúde e incentivem uma cultura de cuidados no ambiente de trabalho.

Durante o encontro, foram abordados temas como assédio moral, carga de trabalho excessiva, falta de reconhecimento, riscos relacionados às atividades, uso de EPIs, existência de EPCs e outros aspectos ligados à segurança e saúde no trabalho.

A capacitação foi realizada em Campinas e ministrada por Orivaldo Guimarães Filho, consultor especializado em relações trabalhistas, recursos humanos e instrutor do Instituto Brasileiro de Administração Pública (IBRAP).

“Capacitar os servidores é um investimento, uma oportunidade que oferecemos de aprimoramento e qualificar habilidades específicas, além de todo o conhecimento atualizado adquirido”, disse o secretário de Administração, Eduardo Flores.

A formação atende à Norma Regulamentadora nº 1 (NR–1), que estabelece as disposições gerais e o gerenciamento de riscos ocupacionais (GRO) relacionados à segurança e saúde no trabalho. Essa norma serve como base para todas as demais NRs, definindo princípios e responsabilidades para empregadores e empregados, com o objetivo de garantir um ambiente de trabalho seguro.

A Secretaria Municipal de Administração é responsável por supervisionar atividades relativas a recursos humanos, procedimentos licitatórios, patrimônio, protocolo, entre outras atribuições.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP