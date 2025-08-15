Americana inicia ciclo de pré-conferências dos Direitos da Pessoa Idosa

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), do Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa e Proteção e Defesa de seus Direitos – Pró 60+ e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID), iniciou nesta quarta-feira (13) o ciclo de pré-conferências preparatórias para a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

As primeiras atividades ocorreram nas regiões dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim Guanabara e do São Jerônimo, mobilizando a comunidade para o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”.

A programação contou com a participação das equipes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) oferecido pela Cruzada das Senhoras Católicas, do CRAS Guanabara, do SCFV Diaconia São Judas Tadeu – Projeto Caminho e do CRAS São Jerônimo.

O ciclo segue até o evento principal, marcado para o dia 28 de agosto, das 7h30 às 14h, no campus Maria Auxiliadora do UNISAL (Avenida de Cillo, 3500 – Parque Universitário).

Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, “por meio da abordagem do tema junto à população podemos discutir e buscar propostas e sugestões para aprimorar e implementar o trabalho desenvolvido no município, visando o enfrentamento dos desafios da pessoa idosa e o avanço das políticas públicas de atendimento a esse público”.

As discussões serão guiadas por cinco eixos orientadores:

1. Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais;

2. Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa;

3. Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar;

4. Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices;

5. Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do Estado brasileiro.

Confira a programação das próximas pré-conferências:

18/08 • 13h às 14h10

Centro Dia

Local: Centro Dia (Rua Guerino Gobbo, 499 – Jardim Glória)

20/08 • 9h

Equipe SCFV e CRAS São Manoel

Local: SCFV SOMA (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

20/8 • 9h

Equipe da Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah

Local: Rua Benaiah, 294 – Jardim Terramérica

21/08 • 9h

Equipe SCFV e CRAS Mathiensen

Local: Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen)

22/08 • 9h

Residencial Vida Longa

Local: Rua Lúcio Alves, 60 – Parque Jaguari

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP