Tivoli terá Encontro de Carros em Miniaturas e Multicolecionismo no fim de semana

Os apaixonados por colecionáveis já têm um encontro marcado no Tivoli Shopping: neste sábado e domingo, dias 16 e 17, o centro de compras recebe a terceira edição do “Encontro de Carros em Miniaturas e Multicolecionismo”, evento promovido pela Conexão Diecast e que reúne peças raras, modelos icônicos e atrações para toda a família. A entrada é gratuita.

A iniciativa contará com exposição de miniaturas de veículos e troca de itens entre colecionadores e é uma opção para que visitantes de todas as idades possam se divertir. O público poderá conhecer mais sobre a história e as características técnicas de cada peça, além de interagir com expositores, colecionadores e entusiastas que compartilham dessa paixão.

Organizador da Conexão Diecast, que realiza o evento, Carlos Hernani afirma que esta edição do Tivoli contará com mais de 5 mil itens colecionáveis, com total de 59 expositores dando atenção a todos os visitantes. “Da minha exposição pessoal, o público poderá ver algumas raridades que levei pela primeira vez, a linha Racing – com itens das linhas de corridas, entre outros. E nas demais mesas dos expositores, os visitantes poderão ver ver de veículos de filmes a action figures que certamente relembrar a infância e os dias atuais de muitas pessoas”, afirma.

Um evento para toda a família

Além da exposição, o evento cria um espaço de interação e troca de histórias, valorizando a cultura do colecionismo como hobby e expressão pessoal.

“Estamos muito felizes em receber novamente esse evento no Tivoli. O colecionismo é uma paixão que atravessa gerações e proporcionar essa experiência aos nossos clientes é uma forma de celebrar e valorizar essa cultura tão especial”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

“É gratificante saber que fazemos parte das atrações de agosto em comemoração ao mês dos pais e saber que o projeto ‘Formas de Colecionar’ é querido e já faz parte da família do Tivoli Shopping”, completa o organizador.

Serviço

Encontro de Carros em Miniaturas e Multicolecionismo

📅 Data: Sábado e domingo, dias 16 e 17 de agosto

⏰ Horário: Sábados das 10h às 22h | Domingos das 14h às 20h

📍 Local: Próximo à loja Riachuelo e Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

