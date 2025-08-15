Prefeito e empreendedores anunciam expansão de shopping em SBO

O Tivoli Shopping, um dos principais polos de compras e lazer da região, inicia uma nova fase de sua trajetória: a segunda grande expansão desde a inauguração, em 1998. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 14, na presença dos empreendedores, dos administradores do shopping, do Grupo AD e do prefeito Rafael Piovezan.

Em fase de estudos, com desenvolvimento técnico e trâmites de documentação junto à prefeitura, a expansão deve ocorrer na área atualmente ocupada pelo estacionamento Mollon, para a qual estão sendo estudadas alternativas de acesso e conforto aos clientes e lojistas.

Com mais de 9 mil m² de área construída e 5,5 mil m² de Área Bruta Locável (ABL), a nova ala terá aproximadamente 50 novas lojas, ampliando o mix de lojas, gastronomia e serviços. A previsão é gerar 480 empregos durante a obra e cerca de 650 empregos diretos e indiretos após a conclusão.

O anúncio ocorre em um momento de alta demanda: o shopping possui menos de 1% de vacância em ABL (Área bruta Locável) e conta com lista de espera de lojistas interessados. Segundo os empreendedores, a ampliação atrairá novas marcas e reforçará a posição do Tivoli como referência regional.

“Desde que o fundo imobiliário, gerido pela Hedge Investments, ingressou na sociedade, nossa visão sempre foi de longo prazo. O Tivoli se consolidou como um ativo de destaque e essa nova etapa reforça essa posição”, afirma Alexandre Machado, sócio-diretor da Hedge Investments. “Este projeto de expansão, que já vinha sendo planejado há mais de dois anos, reafirma nossa confiança no potencial econômico local e nosso compromisso com um futuro ainda mais promissor”.

Claudio Nembri, Coordenador de Administração do Grupo AD, reforça que o centro de compras se tornou um local tradicional não apenas em Santa Bárbara d’Oeste, mas em toda região. “O Tivoli é um case de sucesso no portfólio da AD Shopping. Com a expansão e a revitalização, vamos oferecer ainda mais qualidade e atratividade para lojistas e consumidores”, ressalta.

“A revitalização e a expansão do Tivoli Shopping vão ao encontro do atual momento econômico, social e de qualidade de vida que vive Santa Bárbara d’Oeste. Aliás, as histórias do shopping e do nosso Município se entrelaçam há duas décadas e, agora, rumo aos 30 anos de existência, o Tivoli novamente se moderniza e se consolida como uma referência em empreendimento em toda a nossa região” destaca o prefeito Rafael Piovezan.

Conforto e opções

Nos últimos anos, o Tivoli Shopping tem investido fortemente para proporcionar mais conforto, bem-estar e diversidade de opções aos seus clientes. Como resultado, o mix de lojas e serviços foi ampliado e qualificado com a chegada de importantes operações, como os restaurantes Coco Bambu e Outback, e as lojas Centauro, Cacau Show Super Store, Cobasi e Vivara.

Mais recentemente, o empreendimento recebeu também as lojas Avatim, GrandVision, Milon e o quiosque da We Pink, novas marcas para atender às necessidades e preferências do público.

Esses avanços vêm acompanhados de investimentos em infraestrutura e modernização. Entre as melhorias, destacam-se as vagas para abastecimento de carros elétricos e a construção – em andamento – de um novo acesso para pedestres, com elevador, que reforça o compromisso do shopping com a acessibilidade e inclusão.

Além disso, está em andamento um projeto de revitalização, incluindo o luminotécnico e a renovação do mobiliário, garantindo um ambiente ainda mais agradável, moderno e acolhedor para todos que visitam o Tivoli.

“O Tivoli é um patrimônio da nossa região, um ponto de encontro de famílias e um gerador de oportunidades, afirma Núbia Castro, gerente geral do shopping.”

Histórico:

1996: Inauguração do primeiro supermercado Sé no terreno onde funciona hoje o Tivoli Shopping.

1998: em novembro, houve a inauguração do Tivoli Shopping, com investimento de R$25 milhões, à época, 107 lojas e 1.000 empregos gerados.

2007: em janeiro, o centro de compras celebrou a entrada do Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário no quadro societário.

2015: em abril, aconteceu a primeira expansão, com R$23 milhões de investimento, 1.800 m² de ABL, 39 lojas e 350 novos empregos.

2016: em maio, a administração do centro de compras foi assumida pelo Grupo AD Shopping, que qualificou o mix de operações.

2025: em agosto, prestes a completar seu 27º aniversário (a ser celebrado em novembro), o empreendimento lança estudo do novo projeto de expansão e início da revitalização, com melhorias luminotécnicas e novo mobiliário.

Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 144 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

