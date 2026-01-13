Carnaval já começa a bater mais forte no coração dos foliões, e o Bloco do Croco anuncia oficialmente que está de volta em 2026 para transformar novamente as ruas em um grande encontro de alegria, música e celebração popular.

Depois de um Carnaval inesquecível em 2025, que reuniu milhares de pessoas e consolidou o bloco como um dos mais queridos e aguardados da região, o Croco entra na contagem regressiva para mais uma edição histórica. A energia contagiante, as cores, os sorrisos e a diversidade que marcaram o último ano serão ainda mais intensos em 2026.

Neste ano, o Bloco do Croco reafirma seu compromisso com o Carnaval local e realiza novamente seu formato único e característico, o já conhecido “concentra, mas não sai”. Em Americana, a folia acontece na Cervejaria Kalango, mantendo o espírito do Carnaval de rua, aberto a todos, com entrada gratuita, muita música ao vivo de qualidade, DJs e uma estrutura pensada para receber foliões de todas as idades com conforto e segurança. Em Nova Odessa, o bloco também marcará presença, com local ainda em definição.

O evento é pensado para ser democrático, acessível e acolhedor, valorizando a cultura popular e proporcionando um Carnaval alegre, criativo e seguro para famílias, amigos e amantes da folia. A realização conta com o apoio de importantes parceiros que acreditam na proposta e ajudam a fortalecer o Carnaval nas cidades da região.

Além das ações locais, o Bloco do Croco celebra mais um reconhecimento especial: pelo segundo ano consecutivo, foi convidado a participar do desfile oficial de blocos do Carnaval Antecipado de São Thomé das Letras (MG), uma das cidades mais encantadoras e místicas do Brasil. Para marcar esse momento, o bloco organizará uma excursão exclusiva, oferecendo aos foliões a oportunidade de viver essa experiência única em um dos carnavais mais charmosos do país.

“É muito gratificante ver a mobilização e o carinho do público com o Bloco do Croco. A nossa ideia é fazer uma grande festa brasileira, com qualidade, segurança e, acima de tudo, muita alegria. Pode ter certeza de que 2026 será mais um ano inesquecível”, afirma o produtor cultural Anderson Kbça, um dos organizadores do bloco.

Mais informações, novidades e atualizações podem ser acompanhadas pelo site www.ganguecrocodilo.com.b, Instagram @crocodilogangue ou pelo WhatsApp (19) 99586-6071.

O Bloco do Croco vem aí.

Prepare a fantasia, chame os amigos e venha viver o Carnaval como ele deve ser: livre, popular e cheio de felicidade.