Com mais de 54 mil veículos emplacados no Brasil ao longo do ano passado, a Ford cresceu quase 10 vezes mais do que o mercado automotivo brasileiro, no comparativo entre 2024 e 2025. Trata-se da maior expansão de negócios da montadora desde 2021, com a picape Ranger e o SUV Territory liderando as vendas.

“A região de Campinas é bastante estratégica, por conta da sua importância econômica e financeira. Por isso, é uma alegria saber que a Ford Caminho Campinas movimentou o mercado de forma positiva e é uma das responsáveis por esses números importantes da Ford no Brasil”, esclarece o Diretor Comercial da Caminho Veículos, Diego Baeto.

Ao longo de 2025, a Ford Caminho Campinas vendeu centenas de automóveis para consumidores da RMC. “Inauguramos a nossa nova loja em outubro e nos últimos três meses do ano, vendemos mais de 120 veículos 0KM. A expectativa para 2026 é que a gente siga vendendo mais de 100 carros por mês (entre novos e semi-novos), com toda qualidade e tradição da Ford”, avalia Baeto.

Segundo Baeto, os lançamentos feitos em 2025 ajudaram a impactar positivamente os resultados da montadora. “Nossos produtos foram muito bem recebidos pelos consumidores, e, pelo terceiro ano consecutivo, estamos registrando um crescimento de dois dígitos em nosso país”, comemora.

Ranger é líder de vendas da Ford no Brasil

Celebrando 30 anos do seu lançamento no Brasil, a picape Ranger novamente foi o principal destaque da montadora, com recordes de produção e vendas. Somente em 2025, foram mais de 34 mil unidades emplacadas, o que representa um crescimento de 9%, quando comparado com 2024.

O segundo modelo mais vendido da Ford no Brasil em 2025 foi o novo Territory, que emplacou mais de 8 mil unidades. Isso representa um crescimento superior a 55%, comparado com 2024. Já o Bronco, também remodelado, teve um crescimento de vendas de cerca de 11%, com mais de 2,5 mil unidades emplacadas.

Em Campinas, a Ford Caminho, localizada no Jardim Chapadão, conta com a linha completa 0KM da Ford, e disponibiliza test drive para automóveis como Ranger, Ranger Raptor, F-150, Bronco, Territory e Maverick. Também há equipes disponíveis para realizar as vendas de veículos comerciais, das linhas Ford Transit e Ford PRO.

GWM apresenta nova estratégia global de tecnologia

A GWM lançou, durante a CES 2026, em Las Vegas (EUA), o White Paper Global de Investimentos em Tecnologia, documento que consolida a estratégia “Technology GWM” e estabelece o valor para o usuário como eixo central de todos os investimentos em inovação da companhia.

O material, apresentado por Nicole Wu, CTO da GWM, evidencia uma mudança de abordagem na indústria automotiva: mais do que priorizar desempenho e eficiência técnica, a GWM direciona seus investimentos para tecnologias que fortalecem a relação entre pessoas e veículos, com soluções capazes de aprender, se adaptar e responder às necessidades do usuário.

Para viabilizar essa visão, a GWM detalha seus investimentos estruturais em plataformas tecnológicas. A Arquitetura Eletrônica e Elétrica (EEA) 4.0, baseada em computação centralizada e controle por zonas, permite integração total dos sistemas do veículo e respostas em tempo real. Essa base sustenta o AIOS, sistema operacional com inteligência artificial de ponta a ponta, que amplia os níveis de automação, conectividade e interação.

Outro destaque do White Paper é a tecnologia Hi4, sistema híbrido desenvolvido para integrar de forma inteligente motores elétricos e à combustão. A solução deu origem a três variações, cada uma voltada a diferentes perfis de uso: o Hi4, para SUVs urbanos; o Hi4-Z, aprimorado para aventuras, com melhor capacidade off-road e eficiência energética para uso urbano; e o Hi4-T, para aplicações off-road mais exigentes. Com apoio de inteligência artificial, o sistema otimiza o uso de energia antes e durante a condução, contribuindo para maior eficiência e redução de consumo.

No Brasil, a tecnologia Hi4 já está presente no Haval H6 e Wey 07 e a Hi4-T no Tank 300, exemplificando a aplicação prática da estratégia global da GWM no mercado local.

O White Paper também reforça a visão de globalização da GWM, que vai além da exportação de produtos. A companhia destaca a integração entre pesquisa e desenvolvimento, produção, vendas e serviços, com padrões globais de qualidade e adaptação às demandas locais de cada mercado, incluindo a América Latina.

Com o documento, a GWM reafirma sua estratégia de longo prazo baseada em investimentos contínuos, tecnologia centrada no usuário e desenvolvimento de soluções para uma mobilidade mais inteligente, eficiente e sustentável.

Portfólio que combina multienergia, tecnologia e inovação

Na CES 2026, a GWM apresentou modelos globais equipados com essas tecnologias, como o TANK 500 Hi4-T, o Wey G9 e o Wey 07, reforçando sua estratégia de atuar em múltiplos cenários e com diferentes matrizes energéticas. O Wey 07, que já está presente no mercado brasileiro em outra configuração, exemplifica como as tecnologias desenvolvidas globalmente pela GWM são adaptadas para diferentes mercados, incluindo o Brasil. A presença desses modelos no evento também evidencia a escalabilidade das plataformas da marca.

Entre os principais destaques tecnológicos apresentados pela companhia na CES 2026, está a bateria prismática semissólida de 140 Ah, uma das inovações mais relevantes da atual fase de eletrificação.

A tecnologia utiliza eletrólito semissólido com processo avançado de transferência de revestimento (SSSE), capaz de interromper rapidamente a condução elétrica interna em situações críticas, elevando os níveis de segurança térmica.

A bateria também marca uma das primeiras aplicações da terceira geração de ânodos de silício na indústria automotiva, reduzindo a expansão do material, aumentando a densidade energética e ampliando a durabilidade em ciclos. Os ganhos impactam diretamente autonomia, segurança e vida útil dos sistemas eletrificados.

A abordagem multienergia da GWM inclui soluções que vão além da eletrificação. O estande apresenta o novo motor V8 hibrido, desenvolvido para equilibrar desempenho, eficiência e conforto acústico, com compatibilidade com diferentes arquiteturas, incluindo plataformas híbridas.

No campo do hidrogênio, a marca exibe seu motor de célula de combustível de até 255 kW, com arquitetura modular, alta densidade de potência e foco em aplicações de médio e longo alcance com zero emissão. A tecnologia amplia o alcance da GWM em setores como logística, energia e mobilidade sustentável.