Pela primeira vez na história registrada dos Estados Unidos, mulheres com 40 anos ou mais passaram a ter mais filhos do que mães adolescentes — um marco que simboliza uma virada profunda no comportamento feminino e na forma como a sociedade enxerga maternidade, tempo e escolhas. A tendência é impulsionada pelo adiamento do casamento, pela priorização da carreira e, sobretudo, pelos avanços da medicina reprodutiva, que ampliaram de forma concreta as possibilidades de gravidez em idades mais avançadas.

No Brasil, os dados confirmam o mesmo movimento. O estudo Estatística de Gênero, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que o número médio de filhos por mulher caiu 13% entre 2018 e 2022, enquanto os nascimentos entre mulheres com 40 anos ou mais cresceram 16,8% no período. Em sentido oposto, a gravidez na adolescência recuou 42,9% entre 2010 e 2022, atingindo mínimas históricas.

Para contextualizar essa transformação, o Grupo Huntington Medicina Reprodutiva, referência em reprodução humana, aponta que a mudança não é apenas demográfica, mas também tecnológica e cultural. Segundo dados internos da Huntington, a busca por congelamento de óvulos cresce de forma consistente, reforçando a ideia de que a maternidade passou a ser encarada como uma decisão planejada, e não mais como uma corrida contra o relógio biológico. E a participação de famosas no assunto abriu ainda mais esse caminho e desmistificou o assunto para muitas mulheres.

Além disso, a ovodoação — alternativa para mulheres com baixa reserva ovariana ou

que iniciam o projeto reprodutivo mais tarde — registrou crescimento de quase 30% em um ano, segundo levantamento do grupo. O dado evidencia uma redefinição do próprio conceito de maternidade, em que o vínculo deixa de estar restrito à genética e passa a ser construído pela gestação, pelo cuidado e pela escolha consciente de ser mãe. A medicina reprodutiva ampliou o campo de decisão das mulheres. Hoje, elas conseguem alinhar maternidade, carreira, relacionamentos e projetos pessoais com mais autonomia e previsibilidade.