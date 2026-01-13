Hortolândia fala do Janeiro Branco com população para estimular bem-estar mental

Prefeitura realiza atividades em Unidades Básicas de Saúde ao longo deste mês sobre assunto

O início de ano é a época que as pessoas costumam propor a si próprias mudanças para alcançar novas metas, superar novos desafios. Mas para que tudo isso aconteça, é importante estar bem de cabeça. Para estimular a população a cuidar da saúde mental, a Prefeitura de Hortolândia promove a campanha Janeiro Branco. Durante este mês, a Secretaria de Saúde realiza atividades nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) (confira abaixo a programação).

De acordo com a psicóloga do Setor de Apoio Técnico de Psicologia e Saúde Mental da Prefeitura, Andrea Rovagnelli, a campanha deste ano destaca a atuação dos psicólogos do município. “A campanha é organizada pelos profissionais de Psicologia da rede de Atenção Primária da Prefeitura. Com isso, queremos trazê-los como protagonistas no cuidado da saúde mental com ações junto à população”, destaca a psicóloga.

Este ano o tema da campanha é “De janeiro a janeiro: cuidado e bem estar o ano inteiro”. A programação nas UBSs terá palestras, rodas de conversa e dinâmicas que abordarão autoconhecimento, autoestima, autocuidado, gestão de estresse, dentre outras questões relacionadas com saúde mental. As atividades são destinadas à população e aos próprios profissionais e equipes de saúde que atuam na rede municipal.

“O objetivo da campanha é levar aos usuários e aos profissionais da rede municipal a importância do cuidado com a saúde mental. O combate ao estigma em relação ao sofrimento psíquico. Incentivar a busca por ajuda profissional, e estimular diálogos sobre emoções, relações pessoais e qualidade de vida”, reforça a psicóloga Andrea Rovagnelli.

CAPSs

A Prefeitura de Hortolândia reforça que oferece à população atendimento e serviços de saúde mental ao longo do ano todo. O município conta ainda com três unidades especializadas de saúde mental: CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Vida, CAPS-IJ (InfantoJuvenil) e CAPS-AD (Álcool e Drogas). Os três órgãos fazem atendimento, acompanhamento e tratamento de pacientes com transtornos mentais de maior gravidade ou complexidade.

O CAPS-AD atende pacientes com transtornos mentais decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas, com o objetivo de estimular a integração social e familiar e apoiá-los em suas iniciativas de busca de autonomia. O atendimento é de porta aberta, sem a necessidade de agendamento. O órgão fica na rua João Frutuoso de Miranda Filho, 460, Parque Ortolândia.

Já o CAPS IJ atende crianças e adolescentes de até 18 anos com transtornos mentais. O órgão está localizado na rua José Aparecido Marçal, 103, Parque Residencial Maria de Lourdes.

Pacientes maiores de idade com grave sofrimento psíquico são atendidos pelo CAPS-Vida. A unidade funciona ininterruptamente, ou seja, oferece hospitalidade integral 24h para pessoas em situação de crise já acompanhadas pelos serviços de saúde, diante de avaliação da necessidade pela equipe multiprofissional. O CAPS-Vida está localizado na rua João Cancian, 161, Parque Ortolândia.

Para melhorar ainda mais o atendimento em saúde mental, a Prefeitura já publicou a licitação para a obra do novo prédio do CAPS AD. O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico, em agosto do ano passado.

PARQUES

Para estimular o bem-estar mental da população, a Prefeitura de Hortolândia oferece uma extensa programação de atividades socioculturais e prática de modalidades esportivas em vários órgãos e unidades públicas do município. As atividades são para pessoas de diferentes faixas etárias: crianças, jovens, adultos e idosos.

Em paralelo, a Prefeitura tem executado obras de novos parques em diferentes regiões da cidade. Desde 2021, o município já ganhou seis parques socioambientais. Além disso, em dezembro do ano passado, a Prefeitura entregou a primeira etapa da obra do parque do Jardim Amanda.

