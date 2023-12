Intimidade artificial: Boticário aborda o fenômeno social neste Natal

Na era do excesso de estímulos, a presença consciente está cada vez mais rara, e a “Intimidade Artificial”

– fenômeno da falta de atenção às relações e aos momentos da rotina, tem implicado diretamente nas conexões humanas e habilidades socioemocionais. Recentemente, em uma palestra do South by Southwest (SXSW), a psicoterapeuta e professora da Universidade de Nova York, Esther Perel, explorou o fenômeno e o impacto das novas tecnologias na saúde mental do ser humano. Entendendo a importância das relações, da conexão e do amor, neste Natal, o Boticário criou “Seja Um Amor Presente”, para mostrar que nenhum presente é maior do que estar com quem se ama agora, inspirando e incentivando o diálogo sobre a presença ativa nos vínculos humanos.

Segundo Bruna Buás, diretora de Comunicação do Boticário, o sentimento de ausência, mesmo estando fisicamente presente, é uma das grandes tensões da sociedade atual. E, nesse contexto, o Natal tem o poder de gerar reflexão sobre o tema e promover mudanças. “Há quem diga que espera o ano inteiro pela nossa campanha de Natal. A gente entende a responsabilidade que existe em representarmos uma das maiores varejistas do país. Para honrar toda árvore no Brasil com uma sacolinha do Boticário para presentear alguém querido, buscamos sempre um tom muito emocional para gerar identificação e conversa na maior data do nosso calendário. Entendemos que somos agentes não apenas da conscientização, mas também do debate e da mudança de comportamento. Por isso, escolhemos provocar uma reflexão sobre como o melhor presente que podemos dar a alguém neste Natal é estarmos ali, no momento, com a mente e o coração, sem distrações, sem divisão de atenção e criando boas memórias”, propõe a executiva.



