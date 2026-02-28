Israel divulga que líder do Irã morreu em ataque

Israel divulgou que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto este sábado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump também usou sua rede social para falar da morte de Ali Khamenei.

“Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto. Isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para aqueles de muitos países ao redor do mundo que foram mortos ou mutilados por Khamenei e sua gangue de bandidos sedentos de sangue”, escreveu o republicano em publicação no Truth Social.

Crise no Irã

No final de 2025, o Irã foi tomado por protestos populares contra o regime dos aiatolás. Em sua publicação, Trump faz um apelo para “o povo iraniano recuperar seu país”.

“Estamos ouvindo que muitos de seus membros da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), das Forças Armadas e de outras forças de segurança e policiais não querem mais lutar e estão buscando imunidade”, sugeriu o presidente dos EUA.

Site local nega morte de Khamenei

Um dos maiores site do país afirmou que o Imã Khamenei está vivo e pessoalmente liderando a guerra. E ainda pede que os apoiadores ‘orem pelo país’.

