A cirurgia do Marquito, com duração aproximada de quatro horas, transcorreu conforme o planejado e sem intercorrências. O quadro clínico é considerado estável.

Ele sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma moto, chegou a ficar em coma induzido devido ao acidente e à lesão na coluna. Marquito iniciou a carreira jovem, é sobrinho do apresentador Raul Gil, já trabalhou em circo e no programa do Bolinha, e integra o elenco do Programa do Ratinho há 20 anos.

Neste momento, ele permanece internado, em processo de recuperação, sob acompanhamento permanente da equipe médica.

A partir de agora, a pedido da família, os boletins médicos serão disponibilizados exclusivamente através da assessoria de imprensa do SBT, que será o único canal autorizado a divulgar oficialmente as atualizações à imprensa.

Confira o boletim médico atualizado de Marquito:

