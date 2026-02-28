Polo de Empregabilidade Inclusiva de Hortolândia começa a cadastrar PcDs

Cadastro é feito às quartas-feiras, das 9h às 14h, na Praça de Atendimento do Palácio dos Migrantes, no Jd. Metropolitan

A partir de agora, Hortolândia dá mais um importante passo para garantir os direitos das PcDs (Pessoas com Deficiência) que moram na cidade. Começou a funcionar, nesta quarta-feira (25/02), dentro do Paço Municipal “Prefeito Ângelo Augusto Perugini”, o PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva). A iniciativa busca dar suporte para que PcDs em busca de emprego possam ingressar no mercado de trabalho. O serviço acontece por meio de cooperação técnica entre a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo de São Paulo e a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Hortolândia.

De acordo com o DPP PcD (Departamento de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência), órgão da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, o atendimento será feito uma vez por semana por equipes do programa estadual. As duas técnicas do PEI atendem nos guichês 28 e 29 da Praça de Atendimento da Prefeitura, das 9h às 14, sempre às quartas-feiras.

Interessados em se cadastrar precisam levar documentos pessoais e laudo com CID (Classificação Internacional de Doenças). O Paço Municipal Palácio dos Migrantes está localizado na Rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100, Jardim Metropolitan.

O atendimento inclui atividades como cadastro de candidatos, entrevistas para identificar habilidades e perfis profissionais, orientação e encaminhamento para as vagas. A captação das vagas é feita junto a empresas cadastradas. Os candidatos contratados terão acompanhamento durante o período de um ano. A iniciativa prevê ainda a oferta de cursos de capacitação para PcDs. Além disso, a Prefeitura de Hortolândia disponibiliza um Banco de Talentos para PcDs, que pode ser acessado por meio deste link.

Atendimento

No primeiro dia de funcionamento do PEI, uma das atendidas foi Esther Aparecida Herdeiro, moradora do Jd. Campos Verdes, com deficiência intelectual, que veio junto com a mãe, Ana Maria Malta Herdeiro.

“Achei ótimo! Muito bom mesmo. Gostei muito”, afirmou Esther. “É uma coisa muito boa, porque é muito difícil arranjar alguma coisa para ela fazer. Ela quer arranjar um emprego para ter o dinheirinho dela. Esse programa vai ajudar muito todas as pessoas deficientes”, completou a mãe.

O objetivo de implantar o PEI em Hortolândia é fortalecer ainda mais as ações de inclusão profissional de PcDs.

“O PEI vai ser uma porta aberta de oportunidade para as pessoas com deficiência de Hortolândia, para elas ingressarem no mercado de trabalho. O atendimento acontece no Paço, uma vez na semana, onde as pessoas vão poder se cadastrar e a gente envia o cadastro delas para as empresas que têm vaga para que sejam contratadas e possam ingressar no mercado de trabalho”, explicou a secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros.

Mais inclusão

O PEI é um dos três programas, voltados ao segmento PcD, que a Prefeitura passa a realizar junto com o Governo do Estado. A parceria foi iniciada, em janeiro deste ano, com a assinatura dos Termos de Cooperação Técnica.

Outro programa é o Todas In-Rede, voltado a promover o empoderamento, a emancipação e a proteção de mulheres com deficiência, oferecendo cursos de qualificação profissional e sobre temas como violência contra a mulher e liderança feminina. Além disso, tem o Centro TEA Paulista – Centro de Referência e Atendimento Especializado às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, inaugurado em junho do ano passado na capital paulista. Por meio da parceria, Hortolândia promoverá atividades de capacitação para servidores municipais das áreas de assistência social, educação e saúde.

Segundo o DPP PcD, a população estimada de PcDs em Hortolândia é de 18.000 pessoas, com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

