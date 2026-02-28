Coden Ambiental celebra 49 anos de história em Nova Odessa

Referência nas Bacias PCJ, empresa se destaca pela excelência da água e o reconhecimento da população

No marco de seu 49º aniversário, celebrado neste dia 25 de fevereiro, a Coden Ambiental consolida sua trajetória como o principal motor do desenvolvimento sustentável de Nova Odessa. Quase cinco décadas depois de sua fundação, em 1977, a instituição transcendeu o papel de concessionária para tornar-se uma guardiã ambiental, garantindo o fornecimento de água tratada a 100% da população e o tratamento integral do esgoto coletado, metas que em muitas cidades brasileiras ainda são desafios distantes.

Os indicadores de desempenho da Coden colocam Nova Odessa em uma posição de destaque no cenário nacional do Saneamento. Atualmente, a empresa opera um sistema de captação e tratamento que processa cerca de 16 milhões de litros de água diariamente, abastecendo aproximadamente 28 mil residências e estabelecimentos. A qualidade do serviço é ratificada pelos próprios usuários, que atribuíram nota 9,4 à água tratada em pesquisas da agência reguladora ARES-PCJ. Este nível de aprovação é sustentado por investimentos que superam R$ 15 milhões nos últimos anos, elevando a reserva de água bruta para 2,6 milhões de metros cúbicos.

No âmbito do esgotamento sanitário, a importância da Coden é evidenciada pela cobertura de 98% na coleta e 100% de tratamento do volume coletado. A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Quilombo tornou-se uma referência nas Bacias PCJ pela eficiência operacional e média de tratamento de 130 litros de efluentes por segundo. Além da operação técnica, a Coden inova na gestão de passivos ambientais com projetos de compostagem de lodo de esgoto, transformando resíduos em insumos produtivos e reforçando a marca “Ambiental” adotada em 2020 para refletir sua missão de sustentabilidade e preservação de recursos hídricos.

Gestão

A gestão de resíduos sólidos, integrada ao portfólio da empresa em 2018, completa o ciclo de saneamento integral com a coleta de 1,3 mil toneladas de lixo por mês. No campo social e educativo, o projeto “Água em Jogo: Aprender para Preservar” destacou-se como finalista do Prêmio Ação pela Água 2025, utilizando métodos lúdicos para conscientizar alunos da rede municipal sobre o uso racional dos recursos naturais e o combate às mudanças climáticas.

Olhando para o futuro e para o Jubileu de Ouro em 2027, a Coden Ambiental prepara o maior salto em infraestrutura das últimas três décadas: a construção da Represa Recanto 4. O projeto estratégico é a pedra angular para garantir a segurança hídrica do município pelos próximos anos, respondendo ao crescimento imobiliário e industrial. Com a aquisição já concluída, pela Prefeitura de Nova Odessa, de 51 mil metros quadrados de área rural e licenças ambientais garantidas pela CETESB, a obra está em fase de viabilização dos recursos financeiros para sua execução e simboliza a visão de longo prazo da atual gestão.

Esse cenário de estabilidade e eficiência técnica assegura que Nova Odessa continue atraindo investimentos e oferecendo uma das melhores qualidades de vida do estado de São Paulo, pavimentando o caminho para um cinquentenário marcado por inovação e compromisso com as futuras gerações.

