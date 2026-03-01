O verão pede uma receita leve e cheia de sabor, perfeita para aproveitar ao máximo a estação. Salada verão- Nesta proposta, com o Mini Penne Barilla, a harmonização dos ingredientes garante um prato colorido e saboroso, onde as azeitonas e tomates secos trazem intensidade, enquanto o mix de pimentas, com pimenta-preta e pimenta dedo-de-moça, garante uma picância na medida certa. O coentro e a páprica defumada finalizam o prato com aroma e personalidade.
Além dos sabores, a receita se destaca pelo contraste de texturas. A cremosidade equilibra com a crocância das folhas de rúcula in natura, trazendo o frescor ao prato. O resultado é uma receita completa, pensada para reunir amigos e familiares e tornar os encontros de verão ainda mais especiais.
Salada verão com Mini Penne
Ingredientes
Serve 6 pessoas
- 500g de Mini Penne Barilla
- 200g de tomates secos
- 150g de azeitonas pretas
- 1 maço de rúcula
- 5 colheres de cream cheese
- 3 dentes de alho
- 2 colheres de salsinha picada
- 1 colher de coentro picado
- 1 pimenta dedo de moça sem sementes
- ½ colher de páprica defumada
- 30ml de azeite de oliva extra virgem
- Sal e pimenta do reino preta
Modo de preparo
Passo 1
Cozinhar a massa Barilla em abundante água fervente pelo tempo indicado na embalagem de modo que fique “al dente”. Esfriar em água corrente e adicionar o azeite, mexendo bem.
Passo 2
Triturar o alho e dourá-lo no azeite. Colocá-lo sobre o papel absorvente e, quando estiver crocante, triturar ainda mais com a faca.
Passo 3
Triturar a pimenta dedo de moça sem a sementes.
Passo 4
Retirar os talos da rúcula, e cortar as folhas rusticamente.
Passo 5
Cortar os tomates secos em pedaços pequenos e picar as azeitonas pretas.
Passo 6
Em uma tigela juntar o cream cheese, a pimenta, o alho, a salsinha, o azeite e o coentro. Temperar com sal, pimenta do reino preta e a páprica. Acrescentar a massa e , em seguida, misturar os demais ingredientes. Servir imediatamente.
Sobre a Barilla
A Barilla é uma empresa familiar, não listada na Bolsa de Valores, presidida pelos irmãos Guido, Luca e Paolo Barilla. Foi fundada pelo bisavô deles, Pietro Barilla, que abriu uma padaria em Parma em 1877. Hoje, a Barilla é reconhecida na Itália e no mundo inteiro pela qualidade de seus produtos alimentícios. Com suas marcas – Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Back To Nature e Pasta Evangelists –
a empresa defende uma alimentação saborosa, nutritiva e saudável, inspirada na Dieta Mediterrânea e no estilo de vida italiano. Quando Pietro abriu sua loja, há mais de 145 anos, o principal objetivo era fazer uma comida boa. Esse princípio se transformou no modo Barilla de fazer negócios, com quase 9.000 pessoas trabalhando para a empresa e uma cadeia de suprimentos que compartilha seus valores e paixão pela qualidade.
O compromisso do Grupo é oferecer às pessoas a alegria que uma boa comida, bem-feita, pode trazer, produzida com ingredientes selecionados, favorecendo os provenientes de cadeias de suprimentos responsáveis, para contribuir com um presente e futuro melhores. Desde 1987, um arquivo histórico tem coletado e preservado a história de mais de 145 anos da empresa, agora uma fonte acessível a todos por meio do portal-museu.
