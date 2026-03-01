Vereadora Jacira Chávare recebe o deputado federal Celso Russomano nesta 2ª

O deputado federal Celso Russomano (Republicanos) estará em Americana nesta segunda-feira, dia 2, onde será recebido pela vereadora Jacira Chávare (Republicanos). Na cidade, Russomano tem uma agenda marcada às 14h no gabinete do prefeito Chico Sardelli e, na sequência, fará uma visita à nova sede do Procon da cidade, que fica na Rua 7 de Setembro, número 635, Centro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Em maio do ano passado, atendendo a um pedido da vereadora Jacira Chávare, o deputado Celso Russomano destinou ao Procon um veículo zero quilômetro e seis tablets para uso do órgão, que atua na defesa do consumidor. Já em dezembro, atendendo a um outro ofício de Jacira, Celso Russomano encaminhou 13 kits de informática – composto por monitor, CPU, teclado, mouse e impressora), além de mais um tablet para o Procon.

“O deputado Celso Russomano é um grande parceiro e vem atendendo a pedidos que fiz logo no primeiro ano do meu mandato. Receber esses materiais de informática para equipar o nosso Procon é mais uma conquista para fortalecer o órgão na defesa dos consumidores de Americana”, enfatizou Jacira.

Leia + sobre política regional