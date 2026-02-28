Não deu pro Rio Branco em Americana. O União Barbarense venceu o Dérbi do interior por 2 a 1 no Estádio Décio Vitta na tarde deste sábado (28) em partida válida pela Série A3 do Campeonato Paulista.
A equipe de Santa Bárbara d’Oeste fez um primeiro tempo perfeito e dominou o jogo, abrindo o o placar com Daniel Cruz, ampliando na sequência com Fabrício.
Rio Branco reage- Na etapa complementar, o Rio Branco voltou melhor, e as substituições do técnico do Tigre surtiram efeito quando Diego Lanzarini descontou para a equipe da casa. O time americanense pressionou em busca do empate, mas não conseguiu balançar as redes.
União Barbarense sobe na tabela
O União chegou a 16 pontos e subiu momentaneamente duas posições na tabela, ocupando o sexto lugar. O time não deixa mais o G8 até o final da rodada. O Rio Branco, que esperava colar no arquirrival e se aproximar do G8, permaneceu com 10 pontos, na décima primeira colocação.
PRÓXIMOS JOGOS
As duas equipes voltam a jogar na quarta-feira. O Rio Branco vai a São Bernardo encarar o SB e o União Barbarense recebe o lanterna União Suzano, buscando consolidar a vaga para a fase final da A3.
