Nova Odessa registra crescimento de 12,6% na abertura de empresas

Cidade ultrapassa marca de 1,9 mil novos negócios em 2025; setor de serviços lidera com 67,2% dos empreendimentos e Microempreendedores Individuais (MEIs) representam 65% das novas empresas

O empreendedorismo segue em alta também em Nova Odessa. Dados consolidados da Receita Federal, analisados pelo Observatório Econômico, apontam que o município registrou a abertura de 1.979 novas empresas ao longo de 2025, um crescimento de 12,6% em comparação com o ano anterior. O levantamento reforça o ambiente de negócios favorável da cidade e a pujança do setor produtivo local.

Serviços

O setor de serviços consolidou-se como o principal motor do empreendedorismo na cidade, respondendo por 67,2% dos novos negócios, o que representa 1.330 empresas. Na sequência aparecem o comércio (332 empresas, 16,8%), a indústria (193 empresas, 9,8%) e a construção civil (120 empresas, 6,1%). A atividade agropecuária também registrou novos empreendimentos, com 4 aberturas.

Micro e pequenos negócios

Os dados reforçam a força dos pequenos negócios na economia de Nova Odessa. As Microempresas (ME) representaram 93,3% do total de aberturas, somando 1.846 novos CNPJs. Já as Empresas de Pequeno Porte (EPP) responderam por 3,2% (64 empresas).

Um destaque à parte fica por conta dos Microempreendedores Individuais (MEIs), que representaram 65,1% de todos os novos negócios abertos no período, totalizando 1.289 empreendimentos. O número evidencia o papel fundamental dos pequenos negócios na geração de renda e na formalização de trabalhadores autônomos no município.

“Os números comprovam que a cidade vive um ambiente de negócios favorável para quem deseja empreender. O crescimento na abertura de empresas, puxado pelos pequenos negócios e pelo setor de serviços, é resultado do trabalho que temos implementado”, destacou o prefeito de Nova Odessa, Claúdio José Schooder, o Leitinho.

Cresce

A distribuição geográfica das novas empresas mostra um adensamento em regiões com infraestrutura consolidada. Os bairros que lideram o ranking de abertura de novos negócios são Jardim Santa Rosa (122 empresas), Jardim São Jorge (114 empresas), Centro (100), Jardim Marajoara (96 empresas) e Jardim Monte das Oliveiras (90 empresas).

No Jardim Santa Rosa, por exemplo, as atividades de transporte rodoviário de carga e promoção de vendas se destacam. Já no Jardim São Jorge, sobressaem os serviços de malote e logística. No Centro, há maior diversidade, com serviços de apoio administrativo, alimentação e ensino.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Antonio Teixeira, reforçou a importância dos MEIs e das microempresas para a economia local. “Vamos continuar oferecendo capacitação, apoio e infraestrutura para que esses negócios prosperem e gerem mais emprego e renda para nossa população”, afirmou.

