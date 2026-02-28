Léo da Padaria questiona atrasos nos horários dos ônibus da linha 220

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre atrasos nos horários da linha 220 (Mario Covas/Praia Recanto) do transporte público urbano.

No documento, o parlamentar relata que moradores das regiões atendidas pela linha procuraram o gabinete para relatar que a população tem sofrido com os constantes atrasos na saída dos ônibus e nos trajetos, principalmente no período da tarde. “Sabemos a importância do cumprimento correto dos horários do transporte público e, principalmente, a necessidade de garantir um atendimento de qualidade ao cidadão. Por esse motivo estou solicitando que esse serviço essencial seja prestado com eficiência, respeito e responsabilidade à população”, afirma Léo.

O vereador pergunta se a empresa SOU Americana tem acompanhado e documentado os horários diários da linha 220; qual o horário com maior número de atrasos; e se existe a planos para ampliação de horários. O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (24) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

