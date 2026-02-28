Marcos Caetano fiscaliza descarte irregular de lixo no bairro São Jerônimo

O vereador Marcos Caetano (PL) visitou na terça-feira (24) a Rua Carlos Vassalo, em frente ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) São Jerônimo, para verificar as reclamações de moradores relacionadas ao descarte irregular de lixo.

De acordo com o parlamentar, relatos da população apontam o acúmulo de resíduos no local, o que tem provocado transtornos como mau cheiro, risco à saúde pública e impacto direto no atendimento prestado pelo CRAS, além de prejudicar a qualidade de vida dos moradores.

Durante a visita, Marcos conversou com moradores e constatou que a situação está de acordo com o relatado. “Fui procurado pela comunidade e vim pessoalmente verificar o problema. É inadmissível que moradores e usuários do CRAS convivam com essa situação. Nosso papel é fiscalizar e cobrar soluções efetivas do poder público”, disse.

Marcos Caetano afirmou que irá encaminhar solicitação formal à prefeitura pedindo a adoção de medidas urgentes, incluindo a limpeza do local, intensificação da fiscalização e ações de conscientização. O parlamentar ressaltou a importância da participação dos moradores para evitar o descarte irregular de lixo.

“Seguirei acompanhando este caso até que as providências necessárias sejam tomadas. Estou à disposição da comunidade para ouvir, fiscalizar e buscar soluções para os problemas do nosso município. Por meio do meu gabinete itinerante vou continuar monitorando os bairros e cobrando as medidas necessárias para garantir melhores condições de limpeza, saúde e bem-estar aos moradores do bairro São Jerônimo”, concluiu.

