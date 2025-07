Ivan Lins comemora 80 anos com show em São Paulo no dia 1º de agosto

O novo tempo já se anuncia, com força e com vontade. Um dos maiores nomes da música brasileira, Ivan Lins celebra 80 anos de vida e 55 de carreira ao lado do público. No dia 1º de agosto, ele se apresenta no palco do Tokio Marine Hall, em São Paulo.

O espetáculo Ivan Lins 80 Anos revisita a obra do cantor e compositor, trazendo desde os grandes clássicos, como “Madalena”, “Dinorah, Dinorah”, “Vitoriosa” e “Lembra de Mim”, até canções inéditas como “Meninos de Gaza”, composta em parceria com Simone Guimarães.



O show terá participações especiais do cantor Pedro Mariano e de Cláudio Lins, filho mais velho de Ivan, que também assina a direção artística. Pedro interpreta “Lembra de Mim” e “Madalena”, esta última eternizada na voz de sua mãe, Elis Regina.

“‘Madalena’ talvez seja uma das canções mais emblemáticas da MPB, o que já torna um acontecimento estar no palco ao lado do Ivan. E ‘Lembra de Mim’ é, na minha opinião, a música mais linda da safra moderna dele. Fui abençoado com essas duas pérolas”, diz Pedro Mariano.



Cláudio Lins, por sua vez, faz um dueto emocionante com o pai em “Aos Nossos Filhos”, que também ganhou versão definitiva de Elis no álbum “Saudade do Brasil”. Ele aposta na vasta obra de Ivan – são mais de 800 canções editadas desde os anos 1970 – para fazer um espetáculo memorável.

“Queremos brindar o público com um show que destaca a linda relação do Ivan com a música”, explica. Depois de São Paulo, a temporada de shows segue para Recife (22 de agosto), Fortaleza (23) e na sequência chega ao Japão.



A turnê é, ao mesmo tempo, uma retrospectiva da carreira e um olhar para o presente e o futuro. “O espetáculo costura um roteiro afetivo, contemplando diferentes fases da minha trajetória. São canções que remetem à memória do público”, destaca Ivan.

Ivan interpreta clássicos de diferentes fases de sua carreira: ‘Memória afetiva’

Os letristas e parceiros Ronaldo Monteiro de Souza e Vítor Martins também são celebrados no espetáculo.

Foi Vítor, natural de Ituverava (SP), quem apresentou o universo mais “interiorano” para o “litorâneo” Ivan.

Com muito lirismo e vozes abertas, “Guarde nos olhos” tem presença certa no show, seguida de “Bandeira do Divino”, clássico que já se tornou tradição em festas de folia de reis. Nessa roda de viola não pode faltar a recente “Olhos pra te ver”, gravada por Milton Nascimento e Chitãozinho & Xororó.



Ivan tem outros parceiros de peso, que neste show são representados por três nomes: Paulo César Pinheiro, Celso Viáfora e Chico Buarque. Eles surgem no bloco que traz sambas como “Porta entreaberta”, “Emoldurada” e “Sou eu”, esta gravada por Diogo Nogueira. Completam o roteiro os clássicos como “Começar de novo”, “Vieste”, “Depois dos temporais” e “Lua soberana”.

