Julho Verde: alerta para os sinais do câncer de cabeça e pescoço

Doença é o 5º tipo mais comum no Brasil e pode ter cura se identificada precocemente

O Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço é o ponto alto da campanha Julho Verde que reforça a necessidade de atenção aos sinais da doença, que é atualmente o quinto tipo de câncer mais frequente no Brasil, segundo o INCA. Apesar da alta incidência, muitas pessoas ainda desconhecem os sintomas, o que pode atrasar o diagnóstico e dificultar o tratamento.

“Feridas na boca ou na garganta que não cicatrizam, rouquidão persistente, dor ao engolir e aparecimento de nódulos no pescoço são sinais de alerta que não devem ser ignorados. Quanto antes diagnosticado, maiores são as chances de cura e de tratamentos menos agressivos”, explica o médico Dr. Raphael Brandão, oncologista e Chefe da Oncologia da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

Fique de olho nos sintomas

O câncer de cabeça e pescoço pode apresentar sinais que muitas vezes são confundidos com problemas simples do dia a dia, mas que merecem atenção quando persistem por mais de 15 dias. Entre os principais sintomas estão:

Feridas na boca ou na garganta que não cicatrizam;

Rouquidão persistente;

Dor ao engolir

Dificuldade para engolir ou mastigar;

Nódulos no pescoço;

Dores de ouvido sem causa aparente;

Perda de peso sem motivo claro;

Mau hálito persistente;

Manchas ou placas avermelhadas ou esbranquiçadas na boca;

Sangramentos na boca ou nariz.

Caso apresente algum desses sintomas, é fundamental buscar avaliação médica para investigação. O diagnóstico precoce pode permitir tratamentos menos invasivos e aumentar as chances de cura.

Prevenção é essencial

O câncer de cabeça e pescoço engloba tumores que podem surgir na cavidade oral, faringe, laringe, seios paranasais, glândulas salivares e tireoide. Entre os fatores de risco estão o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e a infecção pelo vírus HPV, que pode aumentar a chance de desenvolvimento de tumores na orofaringe.

“Muitos pacientes chegam em estágios avançados, o que dificulta o tratamento e reduz as possibilidades de cura. Por isso, a informação e o cuidado com a saúde são essenciais”, destaca o oncologista.

Neste Julho Verde, a Rede de Hospitais São Camilo reforça que o autocuidado e a atenção aos sinais do corpo são fundamentais. Em caso de sintomas persistentes, procure um médico. O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, oferecendo mais qualidade de vida e esperança aos pacientes.

