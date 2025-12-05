Ivan Lins faz show em Hortolândia acompanhado pela Nova Banda Jovem

Artista irá se apresentar no dia 12 deste mês no Centro de Eventos A Poderosa; programação terá ainda evento Re Virada Cultural com atrações locais

Hortolândia terá um fim de ano musical. O consagrado cantor e compositor Ivan Lins irá se apresentar na cidade no dia 12 deste mês. O artista fará o show acompanhado pela Nova Banda Jovem. A apresentação será no Centro de Eventos A Poderosa, localizado no Jardim Santa Izabel. A classificação indicativa é livre. De acordo com a Secretaria de Cultura, o show está previsto para às 20h30. No mesmo dia também acontecerá o evento Re Virada Cultural 2025 com atrações locais. O show de Ivan Lins e a Re Virada Cultural são promovidos pela Prefeitura de Hortolândia.

Aos 80 anos de idade, completados agora em 2025, Ivan Lins segue em plena atividade. Prova disso é que o artista roda o país com a turnê comemorativa às suas oito décadas de vida. No espetáculo, ele faz um apanhado geral da sua extensa carreira, e deleita os fãs com várias músicas de sua autoria que fazem sucesso até hoje e que se tornaram clássicos da MPB. O repertório do show inclui ainda uma música inédita, “Menino de Gaza”.

Além do aniversário, este ano Ivan Lins também teve sua obra merecidamente reconhecida. O artista recebeu o prêmio Excelência Musical pelo conjunto da sua obra. A premiação aconteceu no evento GRAMMY Latino, realizado em Las Vegas (Estados Unidos), em novembro deste ano. O GRAMMY Latino é a mais importante premiação do mercado musical latino-americano. O evento é promovido pela Academia de Gravação dos Estados Unidos, responsável pelo GRAMMY, maior evento de premiação do mercado musical internacional.

É nesse clima de comemoração que Ivan Lins irá deleitar o público e seus fãs de Hortolândia com um show especial, junto com a Nova Banda Jovem. O artista irá apresentar alguns dos seus maiores sucessos, tais como “Vitoriosa”, “Madalena”, “Novo tempo” e “Meu país”. Os arranjos foram escritos por Tiago “Djape” Pallone, músico que atua na banda da cantora Sandy.

A Nova Banda Jovem de Hortolândia é um dos grupos vinculados ao Centro de Educação Musical Municipal (CEM) Maestro Ronaldo Dias de Almeida, unidade de ensino e formação musical da Prefeitura de Hortolândia. O grupo já existia anteriormente, e seu projeto foi retomado em 2023. Atualmente, a Nova Banda Jovem é formada por 40 alunos do CEM. Desde então, o grupo já fez apresentações antológicas na cidade ao lado de artistas consagrados como Roberta Campos, Vitor Kley, Jorge Vercillo e Fauzi Beydoun (vocalista da banda Tribo de Jah).

RE VIRADA CULTURAL

Antes do show de Ivan Lins, o público poderá fazer um esquenta com o evento Re Virada Cultural. O evento terá apresentações musicais de artistas e grupos da cidade e região.

Entre um show e outro, o público poderá fazer uma boquinha e matar a sede nos food trucks que participarão do evento.

Confira abaixo a programação da Re Virada Cultural 2025:

16h – DJ Cris Rocha

17h – Fran Lupetti

18h – Aurora Sounds

19h – Isabela Valentina

