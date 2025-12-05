Vaidade masculina: Tadeu Schmidt assume transplante capilar

Tadeu Schmidt assume transplante capilar e reacende debate sobre vaidade masculina

A discussão sobre transplante capilar ganhou novo fôlego após Tadeu Schmidt admitir, no Mais Você, que passou pelo procedimento. A revelação aconteceu depois que Ana Maria Braga exibiu imagens antigas destacando suas entradas, levando o apresentador a confirmar a cirurgia. Tadeu contou que recorreu ao transplante por questões profissionais e comentou que hoje tem “mais cabelo do que na juventude”.

A fala espontânea do jornalista se soma à de outras figuras públicas que vêm ajudando a normalizar o tema. Em um momento em que a estética masculina ocupa cada vez mais espaço, o transplante capilar surge como um dos procedimentos mais procurados em clínicas especializadas.

O que exatamente é o transplante capilar

O médico Vlassios Marangos, especialista em queda de cabelo e transplante capilar, explica que a técnica mais comum atualmente é a FUE. O método consiste em retirar unidades foliculares individualmente da nuca ou das laterais da cabeça, regiões onde os fios são geneticamente mais resistentes, e implantá-las nas áreas com falhas. Marangos define o processo como “uma cirurgia de precisão que exige desenho natural, distribuição equilibrada dos fios e total atenção ao ângulo de crescimento”.

Ele destaca que o resultado não depende apenas da tecnologia, mas da análise individual de cada paciente. Como os fios transplantados são do próprio indivíduo, o acabamento tende a ser natural e discreto.

Os fios implantados podem cair?

A dúvida é frequente, mas a resposta tranquiliza. Os folículos retirados da área doadora geralmente não voltam a cair, já que são resistentes aos hormônios que desencadeiam a calvície. Marangos ressalta, porém, que isso não impede que outros fios nativos possam continuar sofrendo queda ao longo dos anos. Para evitar esse cenário, muitos pacientes seguem realizando tratamentos complementares após o transplante.

Como é feita a cirurgia

O transplante capilar costuma ser realizado com anestesia local e pode durar até oito horas, dependendo da quantidade de fios implantados. A cirurgia envolve extração delicada dos folículos, abertura dos microcanais onde serão reposicionados e implantação das unidades foliculares. A ausência de grandes incisões acelera a recuperação e reduz o risco de cicatrizes visíveis.

Cuidados e tempo de recuperação

Os cuidados nas primeiras semanas são essenciais. O paciente deve evitar exposição solar direta, atividade física intensa e qualquer atrito que possa deslocar os folículos recém-implantados. Os resultados iniciais começam a aparecer a partir do terceiro mês e a transformação mais evidente costuma surgir entre seis e doze meses.

Marangos reforça que a evolução do procedimento é gradual. Segundo ele, “o transplante é um investimento a longo prazo, que exige paciência, acompanhamento médico e cuidados consistentes”.

Quem está apto a fazer o transplante

A indicação clássica é para quem tem calvície de origem genética e boa área doadora. O especialista destaca que pacientes com doenças autoimunes, queda ativa ou certos tipos de alopecia podem não ter indicação imediata, sendo necessária avaliação criteriosa. O diagnóstico é determinante para garantir expectativas realistas e resultados duradouros.

A tendência entre famosos

Além de Tadeu Schmidt, outras celebridades têm recorrido ao transplante capilar, contribuindo para a popularização do procedimento. O ex-BBB Marcus Vinicius passou recentemente por uma nova cirurgia, desta vez utilizando fios da barba por conta da baixa densidade na área doadora. A lista inclui ainda Malvino Salvador, Paulo Vilhena e Sergio Guizé, todos adeptos do método.

A abertura de artistas e apresentadores ajuda a desestigmatizar a perda de cabelo, um tema ainda sensível para muitos homens. Para Marangos, esse movimento revela uma mudança cultural. Ele ressalta que “quando pessoas públicas compartilham suas experiências, o assunto deixa de ser tabu e passa a ser entendido como cuidado pessoal”.

