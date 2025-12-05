Teatro Municipal de Americana recebe musical “Escola do Rock” no fim de semana

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, tem quatro sessões do musical “Escola do Rock” neste fim de semana. As apresentações ocorrem no sábado (6), às 15h30 e às 20h, e no domingo (7), às 15h e às 19h. Os ingressos custam de R$ 70,00 a R$ 140,00 e estão disponíveis no site ingressodigital.com. A classificação indicativa é livre. O Teatro fica na Rua Gonçalves Dias, nº 696, Jardim Girassol.

O musical “Escola do Rock” é uma adaptação da Art American Dance inspirada no clássico sucesso da Broadway. A história acompanha Dewey Finn, um roqueiro sonhador que, ao se passar por professor substituto, transforma uma sala de alunos dedicados aos estudos em uma verdadeira banda de rock. Entre guitarras, baterias e muita rebeldia, as crianças descobrem a força da música, da amizade e da autoconfiança.



O espetáculo reúne um elenco de crianças e adultos, com coreografias inéditas em diversos estilos de dança. São, ao todo, três cenários, 15 microfones e cerca de 120 alunos da escola de dança, em uma celebração da liberdade de expressão, do poder transformador da arte na educação e da coragem de acreditar nos próprios sonhos.

“As apresentações dos grupos de dança estão entre os eventos mais aguardados do calendário cultural anual, e quem comparecer ao Teatro Lulu Benencase com certeza vai se surpreender com os talentos de nossa cidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

