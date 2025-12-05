Show de luzes é uma das atrações da programação de Natal do Tivoli

Uma das iniciativas mais queridas do público agora acontece diariamente, sempre às 20h, envolvendo visitantes em um espetáculo de magia e emoção

O Natal do Tivoli Shopping ficou ainda mais encantador em 2025. Neste ano o tradicional show de luzes, considerado uma das atrações mais queridas pelo público, ganhou um novo formato e pode ser assistido todas as noites, às 20h, convidando famílias inteiras para um momento de pura magia.

Com música sincronizada, iluminação especial e cenários que valorizam o espírito natalino, o show proporciona uma experiência encantadora para toda a família e pode ser apreciado gratuitamente por clientes de todas as idades.

“O show de luzes já faz parte da memória afetiva da região e realizá-lo diariamente permite que mais pessoas vivam esse momento tão especial do nosso Natal. É uma experiência pensada para emocionar e criar conexões”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Além do show de luzes, a programação natalina reúne experiências pensadas para todos os gostos e idades, tornando o Tivoli o destino perfeito para quem quer sentir o verdadeiro espírito do Natal.

Quem visita o shopping pode curtir toda a programação especial do Natal, como a visita ao Papai Noel, que fica no centro de compras de terça a domingo, das 14h às 21h (intervalo das 17h às 18h), em frente às lojas Renner e Riachuelo.

O Tivoli também conta com sua já tradicional cantata de Natal – com programação divulgada nas redes sociais -, além da decoração especial com mais de 200 mil LEDs na área externa e uma árvore gigante de 20 metros no estacionamento. A Praça de Eventos também está no clima natalino, com vários ambientes instagramáveis.

Aos finais de semana, o shopping ainda recebe as Oficinas Natalinas, que são gratuitas e destinadas a pequenos de 4 a 12 anos. A atividade acontece aos sábados e domingos, em sessões de 45 minutos, sempre às 14h, 15h, 16h e 17h. As inscrições são presenciais, a partir das 13h, em frente ao Restaurante Estação Valentina, com vagas limitadas por ordem de chegada.

No sábado, os participantes exploram a imaginação nas oficinas de dobraduras natalinas, criando enfeites e cartões temáticos. Já no domingo, a diversão ganha sabor com as oficinas de confeitaria e pintura de biscoitos amanteigados, com direito a avental, touquinha de chef e embalagens personalizadas.

Clientes podem cadastrar números da sorte da Campanha “Aqui o Natal Acontece”

Clientes do Tivoli já podem, também, participar da Campanha “Aqui o Natal Acontece” que sorteará um Citröen C3 You. A cada R$400 em compras, o cliente recebe um número da sorte para concorrer ao prêmio.

Na campanha, membros do programa Tivoli Mais recebem três números da sorte, aumentando as chances de levar para casa o carro zero quilômetro

Além de concorrer ao carro, os participantes ainda poderão retirar um panetone exclusivo. A ação é limitada a 1 por CPF e para participar o cupom fiscal precisa ter o CPF do cliente, regra indispensável para validação.

O cadastro das notas pode ser feito no site promocao.tivolishopping.com.br ou no balcão de atendimento localizado em frente às Casas Bahia.

Crédito da imagem: William Gregio

SERVIÇO:

🎆Show de Luzes

📅 Diariamente, às 20h

🎁 Oficinas natalinas

📅 Dias 06, 07, 13 e 14/12.

🎨 Sábados: Oficinas de dobraduras natalinas

🍪 Domingos: Confeitaria e pintura de biscoitos amanteigados

🕓 Às 14h, 15h, 16h e 17h

📝 Inscrições: presenciais, a partir das 13h, em frente ao Restaurante Estação Valentina

