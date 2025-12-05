Verão e câncer de lábio: doença pouco falada, pouco protegida e com alto impacto estético

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

A Dra. Juliana Búrigo, cirurgiã-dentista especializada em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, celebra 25 anos de atuação na odontologia — sendo duas décadas dedicadas à cirurgia bucomaxilofacial. Formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), sua trajetória profissional é marcada pela excelência clínica, atualização científica constante e um atendimento profundamente humano.

À frente da Clínica Juliana Búrigo, localizada em Criciúma-SC, a profissional oferece serviços que vão desde cirurgias em toda a região maxilofacial até reabilitações orais complexas com implantes, próteses e restaurações estéticas. Também atua com ortodontia voltada à preparação para cirurgias ortognáticas e reabilitações funcionais completas, sempre com foco em casos de alta complexidade.

“Tenho verdadeira paixão por reconstruir sorrisos. Atendo muitos pacientes que chegam em uma situação real de vulnerabilidade, física e emocional, e cada caso é tratado com dedicação total, baseada em evidências científicas recentes e foco na excelência”, destaca.

Entre os procedimentos mais procurados em sua clínica estão as reabilitações bucais complexas, nas quais a dentição é reconstruída praticamente do zero, e as cirurgias maxilofaciais. Para isso, a Dra. Juliana utiliza implantes dentários de tecnologia alemã e materiais de altíssima qualidade. Embora reconheça os avanços dos alinhadores invisíveis no mercado, ela defende o uso dos bráquetes metálicos convencionais em casos clínicos severos, complementados com ancoragens esqueléticas como mini placas de titânio e mini parafusos ortodônticos.

Conhecida por seu estilo calmo, detalhista e empático, a Dra. Juliana acaba criando laços próximos com os pacientes ao longo dos tratamentos, que muitas vezes são longos e transformadores. “Muitos acabam se tornando amigos. Os tratamentos exigem convivência intensa, e estou sempre disposta a ouvir, orientar e acolher cada um com respeito e honestidade.”

Para os próximos anos, seu plano é simples e firme: continuar sendo uma referência em competência e honestidade. “Sei que não agradamos a todos, mesmo dando o nosso melhor. Mas sigo com o compromisso de oferecer o que há de mais completo e eficaz para quem confia em mim.”

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP