Vila de Natal é inaugurada e Sumaré recebe show de Fernandinho no dia 11

Leia + sobre diversão e arte

O dia 4 de dezembro de 2025 já está marcado na memória de cada morador de Sumaré. A cidade viveu uma noite de pura emoção e magia com a inauguração da grandiosa Vila de Natal, o coração do projeto “Natal para Jesus”. O evento reuniu famílias sumareenses na Praça do Macarenko para testemunhar o maior e mais significativo Natal já realizado na cidade.

O ápice da noite foi o espetáculo de acendimento das luzes, que transformou a Vila em um palco de sonhos. A celebração ganhou vida com a presença emocionante de ícones do mundo da fantasia como Mickey, Minnie, Pluto, Pateta, Pato Donald e Margarida, Pernas de Pau, Presentes Vivos, e, claro, a chegada triunfal do Papai Noel, que selou o início da temporada de magia.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância deste marco para o lazer e bem-estar da população: “Estamos honrando o nosso papai do céu com esta entrega, este presente as famílias da nossa cidade.Este Natal para Jesus é um marco histórico para Sumaré. É a primeira vez que recebemos um Natal com essa qualidade, mostrando que Sumaré é uma cidade grande, respeitada e que está pronta para ser um case de sucesso e vitrini em todo estado de São Paulo. É um momento que muito me emociona, porque é algo que sempre sonhei em desfrutar na nossa cidade e hoje eu tenho a honra de acender as luzes deste espaço que acende novas esperanças para o futuro que estamos construindo.”

“Este evento grandioso resgata a essência desta época: a celebração da chegada d’Aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida. Por este momento histórico, por esta união, e pela luz que ilumina o nosso futuro, o nosso agradecimento vai para a verdadeira fonte de toda essa alegria. Toda honra, glória, majestade a ELE, nosso Senhor Jesus Cristo! Um Feliz Natal para toda a nossa Sumaré!”, acrescentou o vice-prefeito Andre da Farmácia.

Na Vila de Natal, há um Parque de Diversões vibrante e de áreas totalmente instagramáveis para registrar momentos , saborear as diversas opções gastronômicas oferecidas pelos Food Trucks, encontrar o bom velhinho na Casinha do Papai Noel, e aproveitar espaços dedicados às crianças.

Este evento é um marco de superação e um novo capítulo, garantindo que a alegria, a fé e a esperança sejam os pilares do maior Natal da nossa história. A programação continua até o dia 21 de dezembro, com o ponto alto sendo o grande show nacional e épico de Fernandinho, um dos maiores nomes da música cristã do Brasil, no dia 11 de dezembro.

Para garantir que todas as famílias tenham acesso à Vila, a Prefeitura disponibilizará transporte público gratuito em horários especiais durante as festividades natalinas na Praça do Macarenko, nos horários:

• 05, 12, 19/12 (Sextas): das 16h às 22h

• 06, 13, 20/12 (Sábados): das 16h às 22h

• 11/12 (Quinta – Show do Fernandinho – aplicável a toda a frota): das 16h às 22h

• 07, 14, 21/12 (Domingos): gratuidade durante toda a operação do dia.

Programação Completa: 4 a 23 de Dezembro

Vila de Natal (Praça do Macarenko) – 04 a 21/12

• Atrações: Praça de Alimentação, Feira de Artesanato, Parque de Diversões e Apresentações Natalinas.

• Quarta a Sexta: 17h às 22h (Papai Noel: 18h às 21h)

• Sábados: 14h às 22h (Papai Noel: 18h às 21h)

• Domingos: 14h às 20h30

Casinha do Papai Noel (Praça da República – atrás da Matriz)

• Segunda a Sábado: 18h30 às 21h30

• Domingos: 18h às 21h

Natal nos Bairros – Sempre às 18h30

Com teatro de fantoche musical natalino, entrega de presentes e passeio de trenzinho!

• 05/12: Matão

• 07/12: Nova Veneza

• 16/12: Picerno

• 17/12: Área Cura

• 18/12: Maria Antônia

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP