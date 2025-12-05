Passando por descobrir sua “idade musical” a uma nova forma interativa de viver a Retrospectiva com amigos, a edição 2025 reúne todos os clássicos que já conhecemos e amamos. E ainda traz quase uma dezena de novas maneiras de se conectar e mergulhar nas histórias e momentos que fizeram seu ano ser inconfundivelmente seu.

TOP BRASIL (veja a lista completa ao final)

Top Música (Brasil)

Top Artista Brasil: Henrique & Juliano Com mais de +3.5 bilhões de streams no país somente este ano, Henrique & Juliano seguem consolidando sua força no cenário musical e, em 2025, conquistam novamente o título de artistas mais reproduzidos no Spotify Brasil. A dupla se mantém no topo pelo segundo ano consecutivo, refletindo uma trajetória consistente nos fones dos brasileiros: foram o artista mais ouvido em 2024, top 2 em 2023 e 2022, top 5 em 2021 e top 2 em 2020. Ao longo da primeira década de operação do Spotify no Brasil (2014–2024), Henrique & Juliano também se firmaram como a dupla mais ouvida do país e o segundo artista mais ouvido no geral, reforçando seu impacto duradouro e sua conexão contínua com o público.

Top Música Brasil: Tubarões – Ao Vivo – Diego & Victor Hugo A canção da dupla conquistou o Brasil em 2025 e se tornou a música mais reproduzida no Spotify Brasil no ano. Lançada como parte do DVD Ao Vivo em Uberlândia, o hit já havia mostrado força ao alcançar o topo do Top 50 – Brasil da plataforma em abril, destacando-se pela combinação de letra reflexiva, melodia envolvente e uma sonoridade marcante. Formados em Uberlândia, Diego & Victor Hugo reafirmam, com “Tubarões”, sua relevância no sertanejo contemporâneo e seu poder de se conectar ao público brasileiro.

Top Álbum Brasil: Manifesto Musical 2 (Ao Vivo) – Henrique & Juliano Henrique & Juliano também conquista o álbum mais reproduzido no Spotify Brasil em 2025, fortalecendo ainda mais o domínio da dupla nas paradas nacionais. O feito sucede um 2024 igualmente marcante, ano em que os artistas emplacaram dois projetos no topo: “To Be (Ao Vivo em Brasília)” como o álbum nº1 e “O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)” na segunda posição.



Top Podcast (Nacional)

Top Podcast Brasil: Café Com Deus Pai | Podcast oficial O podcast mais reproduzido do ano no Spotify Brasil em 2025, consolidou uma comunidade engajada e se tornou presença constante nas paradas, destacando-se como uma das principais vozes do segmento no país.



TOP GLOBAL

Top Música (Global)

Top Podcast (Global)

Top Podcast Global: The Joe Rogan Experience O podcast segue no topo das reproduções globalmente pelo sexto ano consecutivo.



EXPERIÊNCIA PERSONALIZADA

Usuários elegíveis já podem acessar sua Retrospectiva 2025 no aplicativo móvel do Spotify. É importante garantir que o app esteja atualizado para a versão mais recente. A experiência personalizada pode ser acessada facilmente pelo feed de Retrospectiva na Home.

Na Retrospectiva 2025, renovamos alguns dos clássicos que você já conhece e ama — e adicionamos quase uma dezena de novas formas de se conectar e mergulhar nas histórias e momentos que definiram o seu ano. Agora, você vive sua Retrospectiva do seu jeito: controlando a velocidade da experiência e revisitando momentos específicos sem precisar voltar do início.

CLÁSSICOS RENOVADOS Top Gêneros: O queridinho dos fãs está de volta para mostrar os gêneros que moldaram a sua trilha sonora neste ano. Quiz da Top Música: Adivinhe qual música embalou o seu ano nesse quiz interativo. Corrida do Top Artista: Assista a corrida pelo seu Top 1. Essa história mostra como seus cinco artistas favoritos foram mudando mês a mês no seu ranking pessoal. Top Músicas + playlist personalizada: Veja suas cinco músicas mais ouvidas do ano e receba a playlist das suas Top Músicas de 2025 agora com a contagem de quantas vezes você ouviu cada uma das suas 100 faixas mais tocadas.

NOVIDADES 2025 Idade Musical: compara seus gostos musicais com pessoas da sua faixa etária, analisando o ano de lançamento das músicas que você mais ouve. Top Álbuns: destacamos os álbuns que você ouviu repetidamente. Mensagem do Podcaster: seus criadores favoritos também podem aparecer com mensagens dentro da sua Retrospectiva Ranking de Fãs: acha que é um dos maiores fãs do seu artista preferido? Agora você pode ver sua posição entre os ouvintes dele no mundo, com base nos minutos totais de reprodução. Clubes: essa funcionalidade celebra seus hábitos de streaming. Você será colocado em um dos seis Clubes — cada um representando um estilo único de ouvir música — e verá qual papel você desempenha nessa comunidade. Festinha da Retrospectiva: primeira vez apresentando o recurso interativo que transforma seus dados de escuta em um jogo ao vivo com amigos. Para participar, busque “Festinha da Retrospectiva” no Spotify ou acesse ao final da sua experiência personalizada.



LIVE

Para celebrar o lançamento da Retrospectiva 2025, o Spotify Brasil estreia sua maior e mais longa live já produzida em uma transmissão multicanal que toma conta de TikTok, Instagram e YouTube ao longo da quarta-feira, 3 de dezembro, a partir das 13h. Com um line-up poderoso de talentos variados entre criadores e músicos que marcaram o ano, a programação ao vivo trará quadros especiais, jogos, reacts, performances e encontros inéditos entre nomes como Camila Fremder, Gregorio Duvivier, João Vicente, Paulinho O Loko e Lela Brandão, além de J. Eskine.

Em uma experiência totalmente interativa, o público acompanha em tempo real conversas sobre suas próprias Retrospectivas, desafios musicais, versões exclusivas de podcasts, reacts das redes sociais e até uma versão ao vivo da “Resenha do Arrocha”, culminando em uma celebração coletiva do que definiu o ano em música, cultura e criatividade no Spotify.

TOP LISTAS BRASIL

Top Artistas

Top Músicas

Top Ábuns

Top Podcasts

